Il capolavoro nascosto di Michelangelo nel cuore della Toscana, Villa Mangiacane, creerà un vino Super toscano biologico

Il nuovo direttore vinicolo di Mangiacane, Antonio Spurio, è stato uno studente del grande enologo Carlo Ferrini, con il quale ha collaborato per circa 17 anni. Spurio racconta: "Oltre a coltivare Sangiovese e a continuare con i grandi vini prodotti in queste zone, sono convinto che questa sia l'area perfetta per creare un nuovo Super toscano di Cabernet Franc. Possiamo solo prevedere che le uve seguiranno un processo di vinificazione molto naturale, e l'idea è quella di coltivare uve perfette, in modo da non dover ricorrere a tecniche aggiuntive in cantina."