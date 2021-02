Il CEO Michael Gandler assumerà un ruolo di maggior rilievo presso Sent Entertainment

COMO, Italia, 4 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Dopo due anni al timone dell'entusiasmante club, il CEO Michael Gandler sta per assumere un ruolo di maggior rilievo presso la società madre, Sent Entertainment Ltd, con la direzione di nuove iniziative commerciali, un incarico di ampio respiro che coprirà l'intero portfolio sportivo.

Como 1907 desidera ringraziare Michael per il suo incredibile contributo al club in qualità di CEO. Durante il suo mandato ha ristrutturato il club, portato stabilità nelle operazioni commerciali e ha consentito al club di riconquistare la fiducia dei suoi appassionati fan.

I proprietari e i dirigenti mirano a riportare i Lariani in vetta al calcio italiano, dove meritano di essere, e attendono con impazienza la prossima fase di questo entusiasmante percorso. Con gli investimenti effettuati per ampliare lo staff e migliorare le operazioni aziendali, il club è pronto a raggiungere questo obiettivo.

Handojo, Presidente del Consiglio di amministrazione di Como 1907, ha commentato:

"Nel nostro percorso di rafforzamento, è giunto il momento di sviluppare e ampliare ulteriormente il nostro portfolio sportivo. L'energia e l'esperienza di Michael sono necessarie a livello di gruppo in questo momento importante. Ringraziamo Michael per il suo leale contributo al club e naturalmente la continua crescita e il successo di Como rimarranno per noi una priorità assoluta. Siamo certi che il nostro Responsabile calcio, Dennis Wise, che è entrato a far parte del team a luglio 2020, e il Direttore sportivo Carlalberto Ludi continueranno non solo a migliorare la prima squadra, ma anche a costruire il nostro futuro sviluppando un programma accademico di altissimo livello a Como".

Gandler ha dichiarato: "È stato un onore lavorare con questo incredibile gruppo di persone in una città davvero speciale. Anche se è stato un anno difficile per tutti, in Italia e altrove, sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto. Nonostante tutte le difficoltà, i proprietari di Como 1907 sono più impegnati che mai e non vedo l'ora di vedere Como tornare alla ribalta."

Per maggiori informazioni: [email protected]

