Il Gruppo Adecco: 3° trimestre 22 RISULTATI

- ANNUNCIO AD HOC ai sensi dell'Art. 53 regole di quotazione di SIX Swiss Exchange

- Crescita accelerata e dinamismo nelle quote di mercato, solida redditività

ZURIGO, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ --

PUNTI SALIENTI

Ricavi +16% registrato, +6% TDA organico su base annua

Leadership di crescita in Adecco; crescita dei ricavi relativi +500 bps su base trimestrale nel terzo trimestre e +1.300 bps su base annua

Utile lordo +5% organico su base annua; commissioni di Permanent Placement +23% su base annua

Forte margine lordo del 21,0%, sostenuto da una gamma di prodotti e politiche di prezzo

Solido margine EBITA, escluse le spese una tantum, pari al 3,6%, con un miglioramento del rapporto di conversione e della produttività su base sequenziale. La variazione rispetto all'anno precedente riflette i piani di investimento di Adecco ed LHH e i minori benefici derivanti da voci speciali

Risultato d'esercizio 164 milioni di euro; EPS base 0,65 euro ; EPS rettificato 0,90 euro , -17% su base annua

; EPS rettificato , -17% su base annua AKKA è in linea con le previsioni; sinergie di fatturato per >40 milioni di euro nel 2023; tasso di sinergia EBITA totale a fine 2022 >40 milioni di euro

Oggi, a partire dalle 09:30 CET, il Gruppo Adecco terrà un aggiornamento sull'andamento del business

Il CEO e il CFO del Gruppo forniranno piani dettagliati su come migliorare la performance finanziaria, mettendo in campo tre strumenti a livello di gruppo per semplificare l'organizzazione, migliorare l'esecuzione e dare priorità alle modalità di crescita della quota di mercato

forniranno piani dettagliati su come migliorare la performance finanziaria, mettendo in campo tre strumenti a livello di gruppo per semplificare l'organizzazione, migliorare l'esecuzione e dare priorità alle modalità di crescita della quota di mercato Annunciato un piano di risparmio sui costi di gestione e di amministrazione del Gruppo, con un obiettivo di 150 milioni di euro entro la metà del 2024

Denis Machuel, CEO del gruppo Adecco, ha commentato:

"Il Gruppo ha compiuto significativi progressi in questo trimestre, rispettando il nostro impegno di tornare a una posizione di leadership nella crescita del business di Adecco. La nostra GBU Akkodis ha continuato a registrare buoni risultati e l'integrazione di AKKA, compresa l'acquisizione di sinergie, si conferma saldamente in linea. In LHH, i nostri investimenti digitali hanno mostrato uno slancio positivo, con Ezra e Hired in forte crescita.

In prospettiva, è nostra ferma intenzione accelerare la crescita in tutte le GBU e riportare il nostro margine EBITA a un livello leader. Tenendo conto di queste priorità, oggi presento un piano operativo dettagliato con l'obiettivo di perfezionare le operazioni del Gruppo Adecco. Denominato "[email protected] Reloaded", il piano accelererà l'attuazione della nostra strategia attuale, rafforzerà la resistenza nei confronti dei fattori contrari esterni e migliorerà le prestazioni operative e finanziarie. Credo fermamente nella qualità delle nostre attività e con questo piano mi impegno a liberare il nostro potenziale e a portare il Gruppo al raggiungimento di un margine EBITA del 6% circa".

COMUNICATO STAMPA COMPLETO

DETTAGLI SUL WEBCAST MULTIMEDIALE

DETTAGLI SUL WEBCAST PER INVESTITORI E ANALISTI

Contatto con i media: Relazioni con gli investitori, +41 (0)44 878 88 88

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197818/The_Adecco_Group_Logo.jpg

SOURCE The Adecco Group