Le Groupe Adecco : RÉSULTATS DU T3 2022

- Accélération de la croissance et de la part de marché, rentabilité solide

FAITS MARQUANTS

Chiffre d'affaires déclaré en hausse de 16 %, augmentation organique de 6 % par rapport à l'année précédente (RJC, rajustée en fonction des jours commerciaux)

Leadership en matière de croissance chez Adecco ; augmentation du chiffre d'affaires relatif de 500 points de base par rapport au trimestre précédent et de 1 300 points de base depuis le début de l'année

Augmentation du bénéfice brut organique (+5 %) par rapport à l'année précédente et des frais de placement permanent (+23 %)

Forte marge brute de 21,0 %, soutenue par le mix et les prix

Solide marge d'EBITDA hors éléments exceptionnels (3,6 %), avec un meilleur taux de conversion et une meilleure productivité de manière séquentielle. L'évolution d'une année sur l'autre reflète les plans d'investissement d'Adecco et de LHH et la baisse du bénéfice des articles spéciaux

Résultat d'exploitation de 164 millions d'euros ; BPA de base de 0,65 euro ; BPA ajusté de 0,90 euro , en baisse de 17 % par rapport à l'année précédente

; BPA ajusté de , en baisse de 17 % par rapport à l'année précédente AKKA en bonne voie ; plus de 40 millions d'euros de synergies de revenus en 2023 ; plus de 40 millions d'euros de synergies d'EBITDA total à la fin de l'année 2022

Le groupe Adecco fera le point sur ses activités aujourd'hui, à partir de 9 h 30 (CET)

Le PDG et le directeur financier du groupe fourniront des schémas détaillés sur la manière dont ils amélioreront les performances financières, en déployant trois leviers à l'échelle du groupe pour simplifier l'organisation, améliorer l'exécution et donner la priorité aux moyens d'accroître la part de marché

Annonce d'un programme d'économies sur les frais généraux et administratifs du groupe, avec un objectif de 150 millions d'euros d'ici mi-2024

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a déclaré :

« Le groupe a fait de grands progrès ce trimestre, car nous avons tenu notre engagement de retrouver une position de leader de la croissance dans l'activité d'Adecco. Notre GBU Akkodis a maintenu de bonnes performances et l'intégration d'AKKA, y compris la capture des synergies, reste en bonne voie. Nos investissements numériques dans LHH ont connu une dynamique positive, Ezra et Hired affichant tous deux une croissance saine.

Pour l'avenir, nous sommes déterminés à accélérer la croissance dans toutes les unités opérationnelles et à ramener notre marge d'EBITDA à un niveau élevé. En gardant ces priorités à l'esprit, je dévoile aujourd'hui un programme opérationnel détaillé visant à améliorer l'exécution au sein du groupe Adecco. Baptisé « [email protected] Reloaded », ce programme permettra d'accélérer la mise en œuvre de notre stratégie actuelle, de renforcer la résilience face aux obstacles externes et d'améliorer les performances opérationnelles et financières. Je crois fermement en la qualité de nos actifs et, avec ce programme, je m'engage à libérer notre potentiel et à amener le groupe à atteindre une marge d'EBITDA d'environ 6 %. »

