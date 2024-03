Il Gruppo Adecco: RISULTATI DEL 4T E DELL'INTERO ESERCIZIO 2023

ANNUNCIO AD HOC ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange

ZURIGO, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- RISULTATI DEL 4T E DELL'INTERO ESERCIZIO 2023

Crescita continua e significativi guadagni azionari in un contesto di mercati più difficili, forte miglioramento della redditività

PUNTI SALIENTI DEL 4T

Ricavi +1% su base annua, guidati da Adecco, +3%, con crescita a doppia cifra in Germania, Italia, penisola iberica e nelle regioni LatAm e APAC

Continui e significativi guadagni di quote di mercato; crescita relativa dei ricavi di Adecco +830 pb

Buon margine lordo del 20,2%, inferiore di 80 punti base su base annua, che riflette l'attuale mix di business e prezzi stabili

Forte margine EBITA del 4,3% escl. one-off, in crescita di 60 pb su base annua, grazie agli incrementi di produttività, risparmi di € 23 milioni su G&A

Risultato operativo €187 milioni, +74% su base annua, valuta costante

Utile netto di 68 milioni di euro, +6% su base annua, gravato da un'aliquota fiscale effettiva più elevata che riflette l'attuale mix geografico

EPS base €0,41, +5% su base annua; EPS rettificato €0,75, -1% in meno su base annua

PUNTI SALIENTI DELL'INTERO ESERCIZIO

Ricavi +3% su base annua al livello record di 23.957 milioni di EUR

Buon margine lordo del 20,7%, inferiore di 30 punti base su base annua, che riflette l'attuale mix di business e prezzi stabili

EBITA escl. one-off +8% su base annua organico; robusto margine del 3,6%, in crescita di 10 pb su base annua, grazie agli incrementi di produttività e ai risparmi su spese generali e amministrative

Piano di risparmio G&A da 150 milioni di euro in linea; tasso di risparmio di fine anno pari a 92 milioni di EUR, in linea con l'ambizione di circa 90 milioni di EUR

Sinergie AKKA superiori al target di oltre 60 milioni di EUR; la transazione comporta un incremento dell'EPS a due cifre nell'anno 2

Risultato operativo 632 milioni di EUR, +21% su base annua, valuta costante

Utile netto €325 milioni, -5% su base annua, principalmente trainato da un'aliquota fiscale effettiva più elevata che riflette l'attuale mix geografico

EPS base €1,94, -5% in meno su base annua; EPS rettificato € 2,99, -9% in meno su base annua

Solido flusso di cassa da attività operative 563 milioni di EUR, in aumento di 20 milioni di EUR su base annua

Rapporto indebitamento netto/EBITDA a fine anno 2,5x, in linea con le aspettative del management

Dividendo proposto di CHF 2,50 per azione

Denis Machuel, CEO del Gruppo Adecco, ha commentato:

"Il Gruppo ha chiuso positivamente il 2023 in un contesto di mercato difficile, continuando a guadagnare quote e migliorando ulteriormente la redditività attraverso la produttività e una riduzione disciplinata dei costi. Adecco ha ottenuto guadagni di quota di mercato per il sesto trimestre consecutivo, migliorando al contempo il margine. Akkodis ha dovuto affrontare difficoltà di mercato, ma ha comunque registrato una crescita nella consulenza e un forte margine EBITA guidato da un'eccellente acquisizione di sinergie. In LHH, sia Career Transition che Ezra hanno registrato un'ulteriore crescita eccezionale.

Nel corso del 2023 abbiamo registrato progressi incoraggianti rispetto al nostro piano Future@Work Reloaded per portare il Gruppo al suo pieno potenziale. Stiamo semplificando l'organizzazione e siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di risparmio di 150 milioni di EUR su SG&A entro la metà dell'anno. L'esecuzione è migliorata grazie a una maggiore responsabilizzazione locale e al rigore nella gestione delle prestazioni, e stiamo aumentando la quota di mercato, pur mantenendo il giusto equilibrio tra profitti e profitti. I miei sinceri ringraziamenti vanno ai nostri incredibili team di colleghi, associati e consulenti in tutto il mondo per un 2023 molto positivo.

Come abbiamo illustrato durante il Capital Markets Day del novembre 2023, continueremo a portare avanti metodicamente il nostro piano Simplify-Execute-Grow nel 2024. Stiamo sfruttando la tecnologia per promuovere l'efficienza e il vantaggio competitivo, rinvigorendo la nostra cultura vincente e rimanendo concentrati sulla creazione di ulteriore valore per i nostri stakeholder".

