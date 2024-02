Groupe Adecco : RÉSULTATS DU T4 ET DE L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2023

COMMUNIQUÉ AD HOC en application de l'article 53 du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

ZURICH, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- RÉSULTATS DU T4 ET DEL'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2023

Poursuite de la croissance et gains importants de parts dans un contexte de marchés plus difficiles et de forte amélioration de la rentabilité

POINTS CLÉS DU T4

• Chiffre d'affaires +1 % par rapport à l'exercice précédent, tiré par Adecco, +3%, avec une croissance à deux chiffres en Allemagne, Italie, Iberia et dans les régions de l'Amérique latine et de l'Asie

• Nouveaux gains importants de parts de marché ; croissance relative du chiffre d'affaires d'Adecco +830 points de base

• Marge brute saine de 20,2 %, en baisse de 80 pb en glissement annuel, reflétant la composition actuelle des activités et la fermeté des prix

• Solide marge d'EBITA de 4,3 % hors éléments exceptionnels, en hausse de 60 pb en glissement annuel, tirée par les gains de productivité, 23 millions d'euros d'économies sur les frais généraux et administratifs

• Résultat d'exploitation : 187 millions d'euros, +74 % en glissement annuel à taux de change constant

• Résultat net de 68 millions d'euros, +6 % en glissement annuel, pondéré par un taux d'imposition effectif plus élevé reflétant le mix géographique actuel

• BPA de base de 0,41 euro, +5 % par rapport à l'exercice précédent ; BPA ajusté de 0,75 euro, -1 % par rapport à l'exercice précédent

POINTS CLÉS DE L'EXERCICE

• Chiffre d'affaires +3 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre le niveau record de 23 957 millions d'euros

• Marge brute saine de 20,7 %, en baisse de 30 pb en glissement annuel, reflétant la composition actuelle des activités et la fermeté des prix

• EBITA hors éléments exceptionnels +8% en glissement annuel ; solide marge de 3,6 %, en hausse de 10 points de base en glissement annuel, grâce à des gains de productivité et à des économies sur les frais généraux et administratifs

• Programme d'économies de 150 millions d'euros sur les frais généraux et administratifs en bonne voie ; taux d'économies en fin d'année de 92 millions d'euros, conforme à l'objectif d'environ 90 millions d'euros

• Synergies AKKA en avance sur l'objectif de plus de 60 millions d'euros ; la transaction génère une augmentation à deux chiffres du BPA au cours de la deuxième année

• Résultat d'exploitation : 632 millions d'euros, +21 % à taux de change constant

• Résultat net de 325 millions d'euros, -5% en glissement annuel, tiré principalement par un taux d'imposition effectif plus élevé reflétant le mix géographique actuel

• BPA de base de 1,94 euro, -5 % par rapport à l'exercice précédent ; BPA ajusté de 2,99 euros, -9% par rapport à l'exercice précédent

• Solide flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles : 563 millions d'euros, en hausse de 20 millions d'euros en glissement annuel

• Ratio dette nette/EBITDA de 2,5x en fin d'année, conforme aux attentes de la direction

• Dividende proposé de CHF 2,50 par action

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a déclaré :

« Le Groupe a terminé en beauté en 2023 dans un contexte de marché difficile, continuant de gagner des parts de marché tout en améliorant davantage sa rentabilité grâce à une productivité et une réduction rigoureuse des coûts. Adecco a gagné des parts de marché pour le sixième trimestre consécutif, tout en améliorant sa marge. Akkodis a été confronté à des vents contraires sur le marché, mais a tout de même enregistré une croissance dans le secteur du conseil et une forte marge d'EBITA grâce à d'excellentes synergies. Chez LHH, Career Transition et Ezra ont tous deux enregistré une croissance exceptionnelle.

Tout au long de l'année 2023, nous avons réalisé des progrès encourageants dans le cadre de notre plan Future@Work Reloaded, qui vise à amener le groupe à son plein potentiel. Nous simplifions l'organisation et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de 150 millions d'euros d'économies sur les frais généraux d'ici le milieu de l'année. L'exécution s'est améliorée grâce à une plus grande responsabilisation au niveau local et à une gestion plus rigoureuse des performances, et nous augmentons notre part de marché, tout en maintenant un bon équilibre entre le chiffre d'affaires et le résultat net. Je remercie sincèrement nos incroyables équipes de collègues, d'associés et de consultants dans le monde entier pour avoir réalisé une année 2023 solide.

Comme nous l'avons souligné lors de notre Journée des marchés financiers en novembre 2023, nous continuerons à mettre en œuvre de façon méthodique notre plan Simplifier-Exécuter-Croître en 2024. Nous tirons parti de la technologie pour gagner en efficacité et en compétitivité, nous revigorons notre culture de la réussite et nous restons concentrés sur la création de valeur pour nos parties prenantes. »

