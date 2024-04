Il Gruppo Adelaïde annuncia una crescita del suo fatturato del 18% entro il 2023

Nel 2023, il Gruppo Adelaïde registra un'accelerazione della propria crescita e una performance superiore agli obiettivi fissati

NEUILLY-SUR-SEINE, France, 5 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Adelaïde ha realizzato un fatturato complessivo di 400 milioni di euro nel 2023, con una crescita del 18% rispetto al 2022. Questi risultati superano gli obiettivi fissati e l'ambizione strategica del Gruppo di realizzare un fatturato superiore a 400 milioni di euro entro la conclusione del Piano IMPACT24.

Il Gruppo prosegue la sua politica di internazionalizzazione, con il 25% delle attività generate al di fuori della Francia grazie a nuove acquisizioni in Europa. Negli ultimi 4 anni, il Gruppo ha effettuato 9 acquisizioni o partecipazioni.

Parallelamente, il Gruppo intensifica l'innovazione e la digitalizzazione introducendo nuovi servizi distintivi per i propri clienti.

"Il nostro posizionamento come broker indipendente ci permette di prosperare garantendo una crescita molto sostenuta e di conciliare un approccio personalizzato e redditizio. Siamo orgogliosi di questi risultati, che testimoniano l'impegno costante dei nostri team, nonché la solidità del nostro gruppo", ha dichiarato Jacques Verlingue, Presidente del Gruppo Adelaide.

Verlingue, la filiale specializzata nella protezione delle imprese, ha registrato un fatturato aggregato di 285 milioni di euro nel 2023, con un aumento del 19%, di cui il 50% è rappresentato da una crescita organica. Le attività di Verlingue al di fuori della Francia rappresentano il 35% di questo totale, grazie alla strategia di crescita esterna che ha visto la creazione di nuove in Italia e nel Regno Unito.

Génération, specializzata nella gestione dei contratti di assistenza sanitaria e previdenziale, consolida la sua crescita con un aumento del 18% rispetto al 2022, realizzando un fatturato di 102 milioni di euro nel 2023. Questa crescita si accompagna all'espansione della base clienti, con oltre 2,4 milioni di beneficiari dell'assistenza sanitaria e 1,1 milioni del settore previdenziale. Il ramo individuale mostra una crescita promettente, con oltre 150.000 membri. Allo stesso tempo, Génération continua la sua espansione con l'apertura di un nuovo ufficio a Saint-Nazaire.

Nel 2023, Cocoon, specializzata nella distribuzione di assicurazioni sanitarie e previdenziali ai privati, ha rafforzato il suo team di gestione con l'arrivo di Fanny Ridet come Direttrice Generale. Con un fatturato di 13 milioni di euro, Cocoon mira a diventare un attore riconosciuto nella distribuzione digitale ed etica di soluzioni integrative in campo sanitario.

"Siamo entusiasti di mantenere una traiettoria dinamica del gruppo Adelaide, superando gli obiettivi del nostro ambizioso piano strategico. I nostri risultati continuano a crescere costantemente, dimostrando appieno il nostro impegno nel fornire un valore aggiunto sempre maggiore ai nostri clienti" Gilles Bénéplanc, Direttore Generale del Gruppo Adelaïde.

Adelaide ribadisce la sua ambizione di diventare un broker leader in Europa grazie al suo modello

A un anno dalla conclusione ufficiale del piano strategico Impact 24, la crescita del Gruppo Adelaïde è dinamica e in linea con i suoi obiettivi, con una performance finanziaria anch'essa in linea con il target.

"La nostra performance dimostra il nostro impegno nella strategia europea. Questi risultati confermano la nostra capacità di offrire un'alternativa ai grandi broker globali o finanziari" Benjamin Verlingue, Vice Direttore Generale del Gruppo Adelaïde.

Un futuro cambio di governance all'insegna dell'innovazione e della crescita

Nel 2024 ci sarà un importante cambiamento nella governance del Gruppo, quando Benjamin Verlingue subentrerà a Jacques Verlingue come Presidente. Questa transizione si inserisce nella continuità e riflette il fermo impegno a preservare l'indipendenza e lo spirito innovativo del Gruppo.

Con un team di oltre 2.500 dipendenti, Adelaïde si pone l'obiettivo di assumere oltre 250 nuovi talenti nel 2024.

Il Gruppo Adelaïde è specializzato in consulenza, brokeraggio, distribuzione e gestione assicurativa. Da oltre 90 anni, il Gruppo non smette di crescere per diventare uno dei principali broker assicurativi francesi, con tre attività di successo: Verlingue, Génération e Cocoon. Crescita organica e acquisizioni strategiche, espansione internazionale e trasformazione digitale sono i 4 obiettivi che il Gruppo si è posto allo scopo di costruire un grande gruppo di brokeraggio assicurativo su scala europea, a conduzione familiare e indipendente.

