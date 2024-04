O Grupo Adelaïde anuncia um crescimento do seu volume de negócios de 18% em 2023

Em 2023, o Grupo Adelaïde mantém um desempenho superior aos objetivos estabelecidos

NEUILLY-SUR-SEINE, France, 5 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Grupo Adelaide tem um volume de negócios combinado de 400 milhões de euros em 2023, registando um crescimento de 18% em relação a 2022. Estes resultados superam os objetivos estabelecidos e a ambição estratégica do Grupo de atingir um volume de negócios superior a 400 milhões de euros no final do plano estratégico IMPACT24.

O Grupo mantém a sua política de internacionalização, com 25% da sua atividade fora de França graças a novas aquisições na Europa. Nos últimos 4 anos, o Grupo realizou 9 aquisições ou investimentos em participações.

Em simultâneo, o Grupo tem reforçado a sua capacidade de inovação e digitalização, introduzindo novos serviços diferenciadores para os seus clientes.

«O nosso posicionamento como corretora independente permite-nos prosperar, garantindo um crescimento muito robusto, e conciliar uma abordagem personalizada com rentabilidade. Temos orgulho nestas conquistas, que testemunham o compromisso inabalável das nossas equipas, bem como a solidez do nosso Grupo», Jacques Verlingue, Presidente do Grupo Adelaïde.

Verlingue, a filial especializada na proteção das empresas, registou um volume de negócios agregado de 285 milhões de euros em 2023, um crescimento de 19%, dos quais 50% de crescimento orgânico. A proporção da sua atividade fora de França representa 35%, graças à sua estratégia de crescimento externo concretizada pelas novas operações em Itália e no Reino Unido.

A Génération, especializada na gestão de contratos de saúde e fundos de pensões, consolida o seu crescimento (+18% relativamente a 2022), atingindo assim um volume de negócios de 102 milhões de euros em 2023. Este crescimento foi acompanhado por um alargamento da sua carteira de clientes, com mais de 2,4 milhões de clientes abrangidos pelo seguro de saúde e 1,1 milhões pelos fundos de pensões. O setor individual apresenta um crescimento promissor, com mais de 150 000 membros. Ao mesmo tempo, a Génération prossegue a sua expansão com a abertura de uma nova operação em Saint-Nazaire.

Em 2023, a Cocoon, especializada na distribuição de seguros de saúde e de proteção pessoal a particulares, reforçou a sua equipa executiva com a chegada de Fanny Ridet como Diretora Geral. Com um volume de negócios de 13 milhões de euros, a Cocoon tem como objetivo tornar-se um player reconhecido na distribuição digital e ética de soluções complementares de saúde.

« Estamos entusiasmados por ver o Grupo Adelaïde manter uma trajetória dinâmica, ultrapassando os objetivos do nosso ambicioso plano estratégico. Os nossos resultados continuam a crescer de forma constante, ilustrando plenamente o nosso compromisso em oferecer um valor acrescentado cada vez maior aos nossos clientes» Gilles Bénéplanc, CEO do Grupo Adelaïde.

Adelaïde reafirma a sua ambição em tornar-se líder de corretagem na Europa, graças ao seu modelo

Um ano antes do fim oficial do plano estratégico IMPACT24, o Grupo Adelaide regista um crescimento vigoroso em linha com os seus objetivos e com um sólido desempenho financeiro.

«O nosso desempenho demonstra o nosso compromisso com a nossa estratégia europeia. Estes resultados confirmam a nossa capacidade de oferecer uma alternativa aos grandes corretores mundiais ou financeiros» Benjamin Verlingue, Deputy CEO do Grupo Adelaïde.

Uma futura mudança da administração marcada pela inovação e pelo crescimento

Em 2024, terá lugar uma grande mudança na administração do Grupo, à medida que Benjamin Verlingue assume a presidência. Esta transição inscreve-se na continuidade do Grupo e reflete a firme vontade de preservar a sua independência e o seu espírito inovador.

Com uma equipa que conta com mais de 2500 colaboradores, o Grupo Adelaïde pretende recrutar mais de 250 novos talentos em 2024.

Sobre o Grupo Adelaïde

O Grupo Adelaïde é especializado na consultoria, intermediação, distribuição e gestão de seguros. Há mais de 90 anos que o Grupo continua a crescer para se tornar num dos principais players de corretagem de seguros em França, com três empresas de sucesso: Verlingue, Génération e Cocoon e construir um grande Grupo de corretagem de seguros de dimensão europeia, familiar e independente.

2500 colaboradores

3000 milhões de euros em prémios negociados

2,4 milhões de segurados cobertos nos seguros de saúde e 1,1 milhões em fundos de pensões

Presente em 5 países: França, Reino Unido, Suíça, Portugal, Itália

