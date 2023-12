Il nuovo sito web Tweddle presenta articoli scritti da leader di pensiero, rispecchia una gamma più ampia di offerte nel settore

Il nuovo tweddle.com connette aziende con strumenti di servizio cruciali e servizi informativi su prodotti indipendenti dal settore

L'area del nuovo blog presenta articoli di riflessione relativi a PMI su best practice poco note

I contenuti aggiornati rispecchino l'espansione di Tweddle Group in vari campi e settori – apprendimento interattivo, soluzioni diagnostiche, macchine da cantiere e difesa

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 19 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Tweddle Group oggi ha annunciato il lancio del suo sito web ampliato e rinnovato.

Il nuovo sito Tweddle Group presenta un design pulito e offre una navigazione intuitiva mentre guida l'utente attraverso le soluzioni relative a informazioni sui prodotti create da aziende. Contiene una varietà di offerte, che vanno da innovativi strumenti diagnostici a servizi avanzati per lo sviluppo di informazioni.

Users navigate the new site by Offerings--Content Development, Asset Management, and Print Fulfillment and Service Portal--or by browsing content relevant to Tweddle Group’s specific client industries: Farm Equipment & Heavy Machine, Manufacturing, Aerospace, Battery Electric Vehicles, Defense and Automotive.

"Siamo lieti di lanciare questa nuova versione del nostro sito web aziendale", racconta Todd Headlee, Presidente Tweddle Group. "Il focus del precedente sito web di Tweddle Group era sui servizi che abbiamo fornito durante i primi 70 anni, spesso per clienti OEM nel settore automotive. Ma negli ultimi dieci anni Tweddle Group si è espanso in modo significativo e desideravamo che il nuovo sito web permettesse alle persone di comprendere veramente ciò che facciamo e di rispecchiare meglio l'ambito attuale in cui operiamo".

Headlee ha fatto riferimento a nuove iniziative speciali di Tweddle Group, come piattaforme di riparazione e servizio indipendenti dal settore e interfacce/esperienze utente (UI/UX) per simulazioni di addestramento militare.

Il nuovo sito, progettato dal Team creativo interno di Tweddle Group e sviluppato da Crimson, consente agli utenti di navigare per Offerte – dalle funzionalità ben note di Sviluppo contenuti, Gestione risorse e Stampa & Evasione ordini ad aree più nuove come Apprendimento interattivo e Portali di servizi avanzati – oppure selezionando contenuti importanti per specifici settori dei clienti Tweddle Group: macchine agricole e da cantiere, produzione, aerospaziale, veicoli elettrici a batteria, difesa e automotive.

Un nuovo blog costituisce un altro importante aggiornamento del sito. "L'attività che svolgiamo permette ai nostri clienti-partner di realizzare il loro potenziale, in tutti i termini – contenimento dei costi, aumento della soddisfazione degli utenti finali e generazione di nuovi ricavi", aggiunge Headlee. "Le informazioni sui prodotti sembrano ancora incomprensibili nel 2023, ma hanno un vasto impatto. Desideriamo sia aprire un dialogo finalizzato a migliori prassi nel settore grazie alle informazioni sia sensibilizzare clienti e utenti sui modi inaspettati con cui le informazioni sui prodotti possono trasformare le attività di un'azienda".

Per scoprire il nuovo sito web di Tweddle Group visitare Tweddle.com.

Informazioni su Tweddle Group

Tweddle Group, un business di CJK Group, Inc., ritiene che i prodotti debbano essere facili da usare e offre soluzioni multicanale, integrate relative alle informazioni a sostegno di ogni aspetto dell'esperienza post-vendita – per responsabili di prodotto, tecnici e, soprattutto, consumatori. Per ulteriori informazioni visitare www.tweddle.com.

Contatto stampa:

Paul Arnegard

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2301488/Tweddle_Group_New_Website.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1903619/CJK_Tweddle_Logotype_Stacked_CMYK_50K_Logo.jpg