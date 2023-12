Nieuwe Tweddle Group-website bevat toonaangevende artikelen en weerspiegelt een uitgebreid brancheaanbod

Het nieuwe tweddle.com verbindt organisaties met cruciale servicetools en revolutionaire 'secrorneutrale' productinformatiediensten

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 19 december 2023 /PRNewswire/ -- Tweddle Group heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn onlangs vernieuwde en uitgebreide website.

De nieuwe Tweddle Group-website heeft een strak ontwerp en intuïtieve navigatie, terwijl hij de gebruiker door de productinformatieoplossingen van het bedrijf leidt. Het is een gevarieerd aanbod, variërend van baanbrekende diagnostische hulpmiddelen tot geavanceerde diensten voor informatieontwikkeling.

"We zijn blij om deze nieuwe versie van onze bedrijfswebsite te kunnen lanceren", aldus Todd Headlee, president van de Tweddle Group. "De vorige Tweddle Group-website concentreerde zich op de diensten die we de eerste zeventig jaar leverden, vaak voor OEM-klanten in de auto-industrie. Maar Tweddle Group ondergaat de afgelopen tien jaar een aanzienlijke expansie. Dus wilden we dat onze nieuwe website mensen echt in contact zou brengen met wat we doen en onze huidige reikwijdte beter zou weerspiegelen."

Headlee verwees naar de nieuwe specialiteiten van Tweddle Group, waaronder sectorneutrale service- en reparatieplatforms, UX/UI voor militaire trainingssimulaties.

De nieuwe website, ontworpen door het interne creatieve team van Tweddle Group en ontwikkeld door Crimson, laat gebruikers navigeren op basis van aanbiedingen – van hun bekende capaciteiten op het gebied van contentontwikkeling, activabeheer en printverwerking tot nieuwere gebieden zoals interactief leren en geavanceerde serviceportals – of door inhoud te bekijken die relevant is voor de specifieke klantsectoren van Tweddle Group: landbouwmachines en zware machines, fabricatie, lucht- en ruimtevaart, elektrische voertuigen op batterijen, defensie en auto-industrie.

Een nieuwe blog vertegenwoordigt alweer een belangrijke website-update. "Het werk dat we doen, ontsluit het potentieel van onze klantpartners, zowel wat betreft het terugdringen van de kosten, het vergroten van de tevredenheid van de eindgebruikers als het genereren van nieuwe inkomsten", aldus Headlee. "Productinformatie voelt anno 2023 nog steeds esoterisch aan, maar heeft een brede impact. We willen een dialoog openen over betere praktijken in de sector met informatie. En we willen het bewustzijn vergroten van de onverwachte manieren waarop productinformatie de bedrijfsvoering van een organisatie kan beïnvloeden."

Bezoek Tweddle.com om de nieuwe website van Tweddle Group te ervaren.

Over Tweddle Group

Tweddle Group, een divisie van CJK Group, Inc., vindt dat producten eenvoudig te gebruiken moeten zijn en levert geïntegreerde informatieoplossingen via meerdere kanalen ter ondersteuning van elk aspect van de ervaring na verkoop – voor productmanagers, technici en -vooral- consumenten. Ga voor meer informatie naar www.tweddle.com .

