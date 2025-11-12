Il portafoglio della compagnia assicurativa italiana sostenuta da J.C. Flowers è stato rinominato OneItalia Alliance

Guido De Spirt nominato amministratore delegato OneItalia, che punta a nuove acquisizioni e a una crescita organica

MILANO e NEW YORK, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- J.C. Flowers & Co. ("J.C. Flowers"), una società di investimento privata dedicata agli investimenti nel settore dei servizi finanziari, ha annunciato oggi di aver rinominato la sua piattaforma di intermediazione assicurativa italiana in OneItalia Alliance ("OneItalia"), nominando Guido De Spirt amministratore delegato

Lanciata all'inizio di quest'anno, OneItalia ha completato sette acquisizioni, direttamente o tramite le sue controllate. OneItalia include ora le società di intermediazione assicurativa italiane Consulbrokers, che ha recentemente rilevato GB Intermediazioni Assicurative, Intermedia, Etisicura e Probroker, oltre a Enablia e Caleas. Enablia nasce dalla fusione di wefox MGA e wefox Services Italy.

"Siamo lieti di presentare ufficialmente OneItalia Alliance e di dare il benvenuto a Guido, un professionista rinomato nel mercato assicurativo italiano che vanta una lunga esperienza nell'integrazione e nella crescita di imprese", commenta Tughan Alioglu, direttore generale J.C. Flowers. "Grazie alla nostra profonda esperienza nella creazione di compagnie assicurative globali, crediamo che OneItalia sia ben posizionata per crescere sia organicamente sia attraverso acquisizioni".

Guido De Spirt vanta decenni di esperienza nel settore assicurativo; di recente ha ricoperto il ruolo di direttore e membro del cda MAG S.p.A., una delle più grandi società di brokeraggio indipendenti italiane. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Ceo Willis Italia ed è diventato country manager del gruppo in Italia a seguito della fusione di Willis con Towers Watson. De Spirt è stato il fondatore di ICR, broker di riassicurazione, e CTA, un broker assicurativo, che si sono fuse con il Gruppo Nikols. In seguito all'acquisizione di Nikols Group da parte di AON, De Spirt è diventato Ceo di AON Nord Est. Ha iniziato la carriera come broker presso i Lloyd's of London.

"Sono onorato di collaborare con J.C. Flowers e dirigere OneItalia, che riunisce alcune delle più importanti Società di intermediazione indipendenti in Italia oggi", aggiunge De Spirt. "Le aziende di OneItalia si avvantaggiano di maggiori investimenti in tecnologia, innovazione e professionisti altamente qualificati, elementi essenziali per servire al meglio i clienti e restare al passo con le tendenze. Guardo con fiducia all'opportunità di lavorare con i dirigenti delle Aziende del Gruppo OneItalia e J.C. Flowers nell'attuazione di questa strategia e nell'individuazione di nuovi percorsi di crescita".

Informazioni su J.C. Flowers & Co.

J.C. Flowers & Co. è una delle principali società di investimento private impegnata a investire a livello globale nel settore dei servizi finanziari. Fondata nel 1998, ha investito più di 18 miliardi di dollari di capitale, inclusi i co-investimenti, in 71 società di portafoglio in 19 paesi in una vasta gamma di segmenti del settore – banche, assicurazioni e riassicurazioni, società di titoli, finanza specializzata nonché servizi e gestione patrimoniale. Con circa 5 miliardi di dollari di asset in gestione, J.C. Flowers & Co. ha sedi a New York, Londra e Palm Beach. Per maggiori informazioni visitare www.jcfco.com.

Contatto per i media presso J.C. Flowers:

Jennifer Hurson

Lambert by LLYC

845-507-0571

[email protected]