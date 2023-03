Il programma di finanziamento del settore cinematografico della CDF è destinato a potenziare le imprese locali e internazionali nel settore cinematografico saudita

Con un budget di 879 milioni di SAR

RIAD, Arabia Saudita, 16 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Il Cultural Development Fund (CDF) ha annunciato il lancio del Film Sector Financing Program, con un budget di 879 milioni di SAR. Il programma è un'iniziativa del IGNITE Digital Content Program.



L'annuncio è avvenuto in occasione dell'evento Ignite the Scene, organizzato a Riad dal Ministero saudita delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione.

Il programma è aperto alle aziende locali e internazionali che operano nel settore cinematografico saudita. L'obiettivo è quello di promuovere un'industria cinematografica saudita sostenibile e fiorente, potenziando il settore privato attraverso finanziamenti che sostengano i contenuti locali e promuovano la produzione cinematografica. I finanziamenti sono rivolti in particolare alle piccole e medie imprese di questo settore emergente, che sta raccogliendo sempre più interesse da parte di investitori e appassionati di cinema a livello nazionale.

"Siamo entusiasti di annunciare la collaborazione con istituzioni finanziarie strategiche in tutto il Paese per fornire alle aziende che lavorano nel settore cinematografico le soluzioni finanziarie necessarie per sostenere il settore, stabilire la sostenibilità finanziaria per i progetti cinematografici e consentire una sana dinamica di mercato", ha dichiarato Mohammed Bindayel, amministratore delegato di CDF. "Invitiamo tutte le istituzioni finanziarie e di investimento a unirsi a questa missione per costruire e potenziare questo settore emergente".

Bindayel ha aggiunto che il programma attiverà due canali di finanziamento: "prestiti" e "investimenti". Durante l'evento, CDF ha lanciato il canale di "prestito" firmando due accordi coi partner finanziari "Lendo" e "Sukuk Capital" per fornire pacchetti di finanziamento alle aziende operanti nel settore cinematografico saudita. Il canale di "investimento" verrà avviato nel corso dell'anno.

Il programma è stato creato in risposta al crescente interesse per il settore cinematografico nel Regno. Le aziende che lavorano nel settore cinematografico possono ottenere fondi per i propri progetti facendo domanda attraverso il sito web del CDF https://cdf.gov.sa/film .

Il Cultural Development Fund è stato fondato nel 2021 con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il panorama culturale presente in Arabia Saudita. Organizzativamente collegato al National Development Fund, è stato istituito nell'ambito delle iniziative del Quality of Life Program volte a promuovere e rafforzare lo sviluppo di un settore culturale autosufficiente. Il Fondo sostiene attivamente una serie di attività culturali, agevola gli investimenti e cerca di migliorare la profittabilità del settore culturale nazionale, in linea con la Saudi Vision 2030.

