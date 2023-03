Le programme de financement du secteur cinématographique du CDF vise à renforcer les entreprises locales et internationales du secteur cinématographique saoudien

Avec un budget de 879 millions de riyals saoudiens

RIYADH, Arabie Saoudite, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Fonds de développement culturel (CDF) a annoncé le lancement du Programme de financement du secteur cinématographique, avec un portefeuille de 879 millions de riyals saoudiens. Le programme est une initiative du programme de contenu numérique IGNITE.



L'annonce a eu lieu lors de l'événement « Ignite the Scene », organisé à Riyad par le ministère saoudien des Communications et des Technologies de l'information.

Mohammed Bindayel Chief Executive Officer at CDF during the agreement ceremony

Le programme est ouvert aux entreprises locales et internationales du secteur cinématographique saoudien. Il vise à favoriser une industrie cinématographique saoudienne durable et florissante en donnant au secteur privé les moyens de financer le contenu local et de promouvoir le cinéma. Ces formules s'adressent particulièrement aux petites et moyennes entreprises de ce secteur émergent qui suscite de plus en plus l'intérêt des investisseurs et des cinéphiles de l'ensemble du pays.

« Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons établi un partenariat avec des institutions financières stratégiques de l'ensemble du pays afin de fournir aux entreprises du secteur cinématographique les solutions financières nécessaires pour renforcer le secteur cinématographique, assurer la viabilité financière des projets cinématographiques et favoriser une dynamique de marché saine, a déclaré Mohammed Bindayel, directeur général du CDF. Nous invitons toutes les institutions financières et d'investissement à se joindre à cette mission pour bâtir et renforcer ce secteur émergent. »

Mohammed Bindayel a ajouté que le programme activera deux instruments de financement : « prêt » et « investissement ». Au cours de l'événement, le CDF a lancé l'instrument « prêt » en signant deux accords avec ses partenaires financiers « Lendo » et « Sukuk Capital » pour fournir des formules de financement aux entreprises travaillant dans le secteur cinématographique saoudien. L'instrument « investissement » sera lancé plus tard cette année.

Le programme a été créé en réponse à l'intérêt croissant pour le secteur cinématographique dans le Royaume. Les entreprises du secteur cinématographique peuvent obtenir des fonds pour leurs projets en présentant une candidature sur le site Web du CDF https://cdf.gov.sa/film.

Le Fonds de développement culturel a été créé en 2021 dans le but d'améliorer davantage le paysage culturel en Arabie saoudite. Lié au Fonds de développement national, le CDF a été créé dans le cadre des initiatives du Programme de qualité de vie visant à promouvoir le développement d'un secteur culturel autonome et son renforcement. Le Fonds soutient activement diverses activités culturelles, il facilite l'investissement et cherche à améliorer la rentabilité du secteur culturel national en s'alignant sur le plan saoudien Vision 2030.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2034792/Cultural_Development_Fund.jpg

SOURCE Cultural Development Fund