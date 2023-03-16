الصندوق الثقافي يطلق أحدث برامجه لتقديم حلول التمويل للشركات المحلية والأجنبية في قطاع الأفلام بالمملكة

بميزانية تبلغ 879 مليون ريال

الرياض، المملكة العربية السعودية, 16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلن الصندوق الثقافي عن إطلاق برنامج تمويل قطاع الأفلام، بميزانية تبلغ 879 مليون ريال سعودي، وهو أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE الذي يهدف الى تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة. جرى إطلاق البرنامج خلال فعالية Ignite the Scene من تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض.

Mohammed Bindayel Chief Executive Officer at CDF during the agreement ceremony



يستهدف البرنامج الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الأفلام السعودي، ويسعى إلى تحفيز نمو قطاع الأفلام بشكلٍ مستدام، وتمكين القطاع الخاص، من خلال حزم تمويلية لدعم المحتوى المحلي وتعزيز إنتاج الأفلام في المملكة، خاصة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الواعد، الذي يحظى باهتمامٍ متزايدٍ من قبل المستثمرين محليًا ودوليًا.

وأشار الأستاذ محمد بن دايل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي خلال الإعلان عن البرنامج، بتفعيل البرنامج لمسارين تمويليين وهما " الإقراض " و"الاستثمار"، حيث تم إطلاق مسار "الإقراض" خلال الفعالية، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات مع مؤسسات مالية شريكة للصندوق الثقافي، وهي "ليندو السعودية المالية" و"صكوك المالية" لتوفير حزم تمويلية تدعم إنشاء وتوسع المشاريع في قطاع الأفلام السعودي. كما سيتم إطلاق مسار "الاستثمار" في وقتٍ لاحق من العام الحالي.

وأضاف بن دايل، "نحن سعداء جدًا بالإعلان عن شراكاتنا مع المؤسسات المالية الاستراتيجية في المملكة والتي نطمح من خلالها إلى المساهمة في التطوير الشامل لقطاع الأفلام في المملكة، وترسيخ مبادئ الاستدامة المالية في مشاريع القطاع، وتعزيز التنافسية في القطاع الخاص. كما نرحب بالمؤسسات المالية والاستثمارية الأخرى للمساهمة معنا في بناء وتمكين هذا القطاع الواعد."

ويأتي استحداث هذا البرنامج استناداً للبيئة المتنامية الواعدة التي تملكها المملكة لهذا النوع من الأعمال، ويمكن للراغبين في الاستفادة من مسار الإقراض التقديم عبر الموقع الرسمي للصندوق الثقافي https://cdf.gov.sa/film.

يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 1442هـ، الموافق 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني. وجاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.

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