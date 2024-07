Il toolkit di intelligenza artificiale generativa di Alibaba International è ora utilizzato da mezzo milione di imprese mentre le chiamate API raddoppiano ogni due mesi

SINGAPORE, 23 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba International Digital Commerce Group ("Alibaba International") ha annunciato oggi che circa 500.000 aziende hanno adottato il suo kit di strumenti di intelligenza artificiale generativa (Gen AI) in più di 40 settori di e-commerce. Dal lancio del toolkit lo scorso novembre con il marchio "Aidge", la media giornaliera delle chiamate API (Application Programming Interface) è raddoppiata ogni due mesi e supera, ora, i 50 milioni. Attualmente, più di 100 milioni di elenchi di prodotti sulle piattaforme di Alibaba International sono stati accuratamente perfezionati e adattati in più lingue con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, consentendo alle imprese di aumentare la portata del mercato e aumentare la conversione degli acquisti.

L'intelligenza artificiale sta svolgendo un ruolo sempre più cruciale nel potenziare l'efficienza operativa delle imprese su tutte le piattaforme di e-commerce di Alibaba International. Collettivamente, queste piattaforme hanno applicato l'intelligenza artificiale generativa a più di 40 settori di e-commerce, che vanno dal perfezionamento dell'elenco dei prodotti e del marketing al servizio clienti, alla progettazione e all'automazione dei processi. In qualsiasi caso d'uso, l'intelligenza artificiale generativa ha portato a un aumento statisticamente significativo della qualità dei contenuti, delle percentuali di clic, dei tassi di conversione o della soddisfazione del cliente, a volte a doppia cifra.

Le capacità dell'intelligenza artificiale ora si estendono ben oltre le funzioni di base come la traduzione e la generazione di testo e immagini. Sfruttando le capacità avanzate dell'intelligenza artificiale per la personalizzazione e la risoluzione di problemi complessi, Alibaba International ha applicato la tecnologia in aree quali il servizio clienti, la protezione dal chargeback e i rimborsi.

Nell'area del servizio clienti, la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dell'intelligenza artificiale per fornire risposte istantanee e informate, utilizzando i dati delle pagine dei dettagli del prodotto (in termini tecnici, Retrieval Augmented Generation o RAG), può rispondere in modo efficace alle domande dei clienti e facilitare le decisioni di acquisto. Dopo aver adottato il servizio clienti con IA nel giugno 2024, AliExpress Choice, un servizio premium di AliExpress che offre ai consumatori spedizione gratuita, consegna puntuale garantita e resi gratuiti, ha registrato un aumento del 29% dei tassi di conversione derivanti dalle richieste di prevendita.

L'intelligenza artificiale tutela, inoltre, le piccole e medie imprese dalle battute d'arresto finanziarie derivanti dal problema comune dei chargeback. Quando un consumatore avvia una procedura di chargeback, il Chargeback Agent di Alibaba International genera prontamente una lettera di contestazione per conto dell'azienda coinvolt o a, attingendo alle informazioni sull'ordine come i dettagli di pagamento e logistici. L'applicazione pilota di Alibaba International suggerisce che questo strumento consenta di aumentare in media del 15% il tasso di successo della protezione da chargeback delle imprese.

Sulla scia del successo iniziale, Alibaba International sta lanciando un AI Refund Agent, fornendo sia alle aziende che ai consumatori una soluzione di rimborso più flessibile. Con l'obiettivo di ottimizzare la soddisfazione del cliente riducendo al contempo i costi delle imprese, questo strumento automatizzato elabora in modo efficiente le ragioni delle controversie sulle transazioni e-commerce e verifica le prove per calcolare gli importi dei rimborsi per i commercianti.

L'intelligenza artificiale possiede anche la capacità di ridurre i costi di fornitura dei prodotti per le aziende di e-commerce. Ad esempio, la funzionalità di prova virtuale sviluppata da Alibaba International consente alle imprese di abbigliamento di creare facilmente immagini che mostrino i loro prodotti su modelli virtuali, il tutto con il semplice caricamento dell'immagine di un capo di abbigliamento. A questo proposito, vanta un'ampia selezione di stili di modelli, consentendo diverse rappresentazioni di prodotti e offrendo alle aziende un'alternativa economica ai tradizionali servizi fotografici di modelli.

"Il commercio globale rappresenta un terreno fertile per le applicazioni di intelligenza artificiale generativa, in particolare perché gli LLM sono potenziati per maggiori capacità multilingue. È evidente che le piccole e medie imprese trarranno i maggiori vantaggi dai progressi dell'intelligenza artificiale, consentendo loro di superare le barriere tradizionali, inclusa la mancanza di accesso al talento e alle competenze umane," ha affermato Kaifu Zhang, Vice Presidente di Alibaba International, che guida le iniziative AI dell'azienda.

Oltre alle piattaforme proprietarie, Alibaba International sta anche lavorando con partner esterni nel mondo dell'e-commerce transfrontaliero per espandere la portata dei vantaggi dell'intelligenza artificiale. "Crediamo fermamente che nell'e-commerce, l'intelligenza artificiale generativa sia un vero catalizzatore per realizzare la missione di Alibaba: facilitare le attività commerciali ovunque", ha aggiunto Zhang.

Per saperne di più visitare www.aidc-ai.com

Informazioni sul gruppo internazionale di commercio digitale Alibaba

Alibaba International Digital Commerce Group si impegna a supportare lo sviluppo del commercio digitale globale con la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale. Gestisce varie piattaforme con modelli di business distintivi, coprendo più paesi e regioni in tutto il mondo.

