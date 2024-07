Un demi-million de commerçants utilisent désormais la suite outils d'IA générative d'Alibaba International et les appels d'API doublent tous les deux mois

SINGAPOUR, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba International Digital Commerce Group (« Alibaba International ») annonce aujourd'hui qu'environ 500 000 commerçants ont désormais adopté sa suite d'outils d'intelligence artificielle (IA) générative dans plus de 40 scénarios de commerce électronique. Depuis le lancement de cette suite en novembre dernier sous la marque « Aidge », la moyenne quotidienne des appels à l'interface de programmation d'applications (API) a doublé tous les deux mois, dépassant aujourd'hui les 50 millions. À l'heure actuelle, plus de 100 millions de listes de produits sur les plateformes d'Alibaba International ont été minutieusement affinées et adaptées dans plusieurs langues grâce à l'IA, permettant ainsi aux commerçants d'accroître leur portée sur le marché et d'augmenter le taux de conversion des achats.

L'IA joue un rôle de plus en plus central dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des commerçants sur toutes les plateformes de commerce électronique d'Alibaba International. Collectivement, ces plateformes ont appliqué l'IA générative à plus de 40 scénarios de commerce électronique, allant de l'affinement des listes de produits,du marketing au service client, en passant parla conception et l'automatisation des processus. Dans chacun des cas d'usage, l'IA générative a entraîné une augmentation statistiquement significative de la qualité du contenu, des taux de clics, des taux de conversion ou de la satisfaction des clients, parfois à deux chiffres.

Les capacités de l'IA vont désormais bien au-delà des fonctions de base telles que la traduction et la génération de textes et d'images. En s'appuyant sur les capacités avancées de l'IA en matière de personnalisation et de résolution de problèmes complexes, Alibaba International a appliqué la technologie dans des domaines tels que le service client, la lutte contre la rétrofacturation et les remboursements.

Dans le domaine du service client, la disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'IA et sa capacité à fournir des réponses instantanées et pertinentes - en utilisant les données des pages détaillées des produits (en termes techniques, Retrieval Augmented Generation, ou RAG) – permettent de répondre efficacement aux questions des clients et de faciliter leurs décisions d'achat. Après avoir adopté le service client IA en juin 2024, AliExpress Choice, un service haut de gamme d'AliExpress offrant aux consommateurs la livraison gratuite à des délais garantis et les retours gratuits, a enregistré une augmentation de 29 % des taux de conversion à partir des demandes de renseignements préalables à la vente.

L'IA protège également les petites et moyennes entreprises des revers financiers causés par le problème courant des rétrocessions. Lorsqu'un consommateur entame une procédure de rétrofacturation, l'agent de rétrofacturation d'Alibaba International génère rapidement une lettre de contestation au nom du commerçant concerné, en s'appuyant sur les informations relatives à la commande, telles que les détails de paiement et de logistique. L'application pilote d'Alibaba International suggère que cet outil augmente de 15 % en moyenne le taux de réussite de la défense des commerçants contre les rétrocessions.

Fort de ce premier succès, Alibaba International est en train de lancer un agent de remboursement par IA, offrant aux commerçants et aux consommateurs une solution de remboursement plus flexible. Dans le but d'optimiser la satisfaction client tout en réduisant les coûts des commerçants, cet outil automatisé traite efficacement les raisons des litiges liés aux transactions effectuées sur les plateformes de e-commerce et vérifie les preuves afin de calculer les montants des remboursements pour les commerçants.

L'IA a également la capacité de réduire les coûts d'approvisionnement des produits pour les e-commerçants. Par exemple, la fonction d'essayage virtuel développée par Alibaba International permet aux vendeurs de vêtements de créer facilement des images présentant leurs produits sur des mannequins virtuels, tout cela en téléchargeant simplement l'image d'un article vestimentaire. Il offre une large sélection de modèles, ce qui permet de représenter divers produits tout en proposant aux commerçants une alternative économique aux séances photos traditionnelles avec des mannequins.

« Le commerce mondial représente un terrain fertile pour les applications génératives de l'IA, en particulier à mesure que les LLM sont améliorés pour offrir de plus grandes capacités multilingues. Il est évident que les petites et moyennes entreprises sont celles qui bénéficieront le plus des progrès de l'IA, leur permettant de surmonter les obstacles traditionnels, notamment le manque d'accès aux talents et à l'expertise humaine », a déclaré Kaifu Zhang, vice-président d'Alibaba International, qui dirige les initiatives de l'entreprise dans le domaine de l'IA.

Outre ses propres plateformes, Alibaba International travaille également avec des partenaires externes dans le domaine du commerce électronique transfrontalier afin d'étendre la portée des avantages de l'IA. « Nous sommes convaincus que dans le domaine du commerce électronique, l'IA générative est un véritable catalyseur pour remplir la mission d'Alibaba : faciliter la conduite d'affaires en tout lieu », a ajouté Zhang.

