iM Global Partner lancia un fondo azionario area Euro

PARIGI e LONDRA, 18 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- iM Global Partner (iMGP) ha annunciato il lancio di un nuovo fondo azionario area Euro, iMGP Euro Select Fund, che sarà gestito dal suo Partner Zadig Asset Management (Zadig), specialista in azioni europee. Questo fondo multi-cap si concentrerà sulle aziende dell'area Euro ed è stato pensato come un "one stop shop" per i clienti che desiderano accedere alle migliori idee di Zadig Asset Management.

Francesco Rustici (left) and Régis Bégué (right) to manage new iMGP Euro Select Fund.

Sarà co-gestito da Francesco Rustici (mid e small cap) e Régis Bégué (large cap), entrambi con una lunga esperienza. Francesco Rustici è anche co-gestore del Memnon Opportunities Fund ed è stato classificato AAA da Citywire, posizionandosi al 2° posto su 263 gestori di fondi nella categoria Equity – European Small & Medium Companies, su una performance di 3 anni. Contribuisce alla gestione del fondo con oltre 28 anni di esperienza.

Régis Bégué è attualmente Partner di Zadig Asset Management e co-gestore del Memnon European Equity Fund con più di 29 anni di esperienza. Si è unito a Zadig nell'aprile 2024 dopo una carriera presso Lazard Frères Gestion, dove è stato Managing Director e responsabile della gestione di €10 miliardi di asset dei clienti (nel 2023), di cui €6 miliardi in portafogli azionari area Euro.

Il team di Zadig applica una gestione attiva e si concentra su investimenti ad alta convinzione e sulla selezione opportunistica di titoli, con uno stile neutrale. Il fondo sarà costruito con un processo bottom-up guidato dalle valutazioni e avrà un'esposizione equilibrata a temi ciclici, di crescita, difensivi e finanziari, investendo in aziende che, secondo il team di Zadig, offrono i migliori profili di rischio/rendimento. Il fondo avrà uno stile blend multi-cap concentrandosi sulla generazione di alfa. L'attuale portafoglio comprende 40 titoli (con un massimo possibile di 50). Mantenendo un minimo del 50% di esposizione alle large cap e un massimo del 50% alle mid cap, il fondo pone una forte enfasi sulla liquidità delle azioni.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2583003/iM_Global_Partner.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1957526/iM_Global_Partner_Logo.jpg

CONTATTO: [email protected]