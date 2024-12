iM Global Partner lance un fonds multi-cap Eurozone

PARIS et LONDRES, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- iM Global Partner (iMGP) a annoncé le lancement d'un nouveau fonds actions Eurozone, le iMGP Euro Select Fund, qui sera géré par son partenaire Zadig Asset Management (Zadig), spécialiste des actions européennes. Ce fonds investira dans les actions d'entreprises de la zone Euro et se veut une solution unique offerte aux investisseurs, pour accéder aux meilleures idées de Zadig Asset Management indépendamment de tout critère de taille de capitalisation.

Francesco Rustici (left) and Régis Bégué (right) to manage new iMGP Euro Select Fund.

Le fonds sera co-géré par des gérants expérimentés : Francesco Rustici (petites et moyennes capitalisations) et Régis Bégué (grandes capitalisations).

Francesco Rustici, co-gérant du fonds Memnon Opportunities Fund, est noté AAA par Citywire. Il est actuellement classé 2ème sur 263 gérants dans la catégorie Equity – European Small & Medium Companies sur 3 ans en termes de rendement total, et il apporte plus de 28 ans d'expérience au fonds.

Régis Bégué, Associé de Zadig Asset Management, est co-gérant du fonds Memnon European Equity Fund et possède plus de 29 ans d'expérience. Il a rejoint Zadig en avril 2024 après une carrière réussie chez Lazard Frères Gestion, où il était Associé Gérant et Responsable de la gestion de 10 milliards d'euros d'actifs clients (en 2023), dont 6 milliards d'euros investis en actions européennes.

L'équipe de Zadig adopte une approche de gestion active, axée sur des investissements à forte conviction et une sélection opportuniste de valeurs, tout en maintenant une approche neutre en termes de style. Le fonds s'appuiera sur un processus de sélection fondamental, centré sur les valorisations. Il offrira une exposition équilibrée aux thématiques cycliques, de croissance, défensives et financières, en investissant dans les entreprises présentant, selon l'équipe, les meilleurs profils risque/rendement.

Le fonds adopte un style diversifié en risque, avec un fort accent sur la génération d'alpha. Le portefeuille actuel contient 40 actions (pouvant aller jusqu'à un maximum de 50) et maintiendra une exposition minimale de 50 % aux grandes capitalisations et maximale de 50 % aux moyennes capitalisations avec un accent particulier sur la liquidité.

Le fonds sera conforme à l'Article 8 de la réglementation SFDR[1] et, pour les investisseurs français, il respectera les règles du PEA (Plan d'Epargne en Actions). L'enregistrement local pour la distribution est actuellement en cours.

Francesco Rustici a déclaré : « Le fonds est conçu pour capitaliser sur la croissance et les opportunités que nous observons dans l'univers des moyennes capitalisations, tout en conservant la stabilité offerte par une exposition aux grandes entreprises.

Régis Bégué a ajouté : « Nous sommes fiers de lancer ce portefeuille soigneusement élaboré, composé d'entreprises que nous considérons comme les plus à même de générer de la valeur à l'avenir. Notre objectif est d'offrir une performance durable tout en gérant les risques de manière responsable. »

Julien Froger, Managing Director - Head of Europe, iM Global Partner, a déclaré : « Ce nouveau fonds offre une opportunité unique aux investisseurs qui souhaitent accéder aux meilleures idées de Zadig Asset Management au sein d'une seule et même solution. Les deux gérants disposent de nombreuses années d'expérience (28 et 29 ans respectivement) et sont reconnus pour leur expertise en matière de sélection de valeurs. »

À propos d'iM Global Partner

iM Global Partner est une société de gestion d'actifs pas comme les autres. Nous sommes un réseau dynamique de gestionnaires d'investissement spécialisés, offrant des solutions d'excellence à travers toutes les classes d'actifs, à destination d'investisseurs institutionnels et professionnels exigeants dans le monde entier. Nous sommes fiers d'appeler ces entreprises nos partenaires car elles incarnent l'essence même d'iM Global Partner : identifier et promouvoir ce que nous estimons être les meilleurs talents en d'investissement. Au 30 septembre 2024, nous gérions environ 45 milliards de dollars d'actifs.

Pour plus d'informations, visitez le site imgp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Zadig Asset Management

Zadig Asset Management est une société d'investissement européenne de premier plan qui applique des critères d'évaluation et de gouvernance rigoureux à l'investissement actif et concentré en actions. Elle gère des fonds UCITS et des comptes gérés pour des investisseurs institutionnels à la recherche d'idées d'investissement à forte conviction pour générer de la performance. À la fin du mois de septembre 2024, la société gérait 1,32 milliard de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels, de banques privées et de family offices en Europe et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.zadigfunds.com

Avertissement

Il s'agit d'une communication marketing. Il ne s'agit pas d'un document contractuel contraignant ou d'un document d'information requis par la loi. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ou une recommandation d'achat ou de vente de parts du fonds et ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d'investissement. Veuillez consulter le prospectus et le KID du fonds avant de prendre une décision d'investissement définitive. Ces documents, qui contiennent des informations complètes sur les risques associés à l'investissement, ainsi qu'un résumé des droits de l'investisseur, sont disponibles en anglais sur le site www.imgp.com ou dans les bureaux de iMGP au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. L'investissement porte sur l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds et non sur un actif sous-jacent donné. L'investissement fait courir un risque à votre capital : l'investissement dans des titres de participation peut offrir un taux de rendement plus élevé que d'autres investissements. Cependant, les risques associés aux investissements dans les titres de participation peuvent également être plus élevés, car la performance des titres de participation dépend de facteurs difficiles à prévoir. Historiquement, les titres de participation ont fourni des rendements à long terme plus élevés et ont comporté des risques à court terme plus importants que d'autres choix d'investissement. Plus d'informations sur www.imgp.com.

[1] Les fonds de l'article 8 de la SFDR intégrent des caractéristiques environnementales et/ou sociales et intègrent des pratiques de bonne gouvernance dans leur stratégie d'investissement. De plus amples informations sur les caractéristiques et/ou les objectifs liés au développement durable sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.imgp.com/en/sustainability.

