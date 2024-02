iokoo: L'alleanza rivoluzionaria tra intelligenza artificiale e competenza umana nella risoluzione dei problemi informatici

PARIGI, 22 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- iokoo, società innovativa nel campo della risoluzione dei problemi informatici, annuncia oggi il lancio della sua soluzione unica che combina intelligenza artificiale generativa e competenza umana. Questa tecnologia all'avanguardia è stata progettata appositamente per soddisfare le esigenze di microimprese, rivenditori, utenti professionali e liberi professionisti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 .

Per i giornalisti, siamo in grado di fornire un account utente standard gratuito con accesso illimitato, che consentirà di testare e valutare la potenza del nostro servizio. Contattateci a [email protected]!

"La missione di iokoo è fornire un'assistenza informatica rapida, efficiente e personalizzata", afferma Gwennhaël AUDRAN, direttore del marchio iokoo . "Abbiamo sviluppato una piattaforma in cui l'intelligenza artificiale generativa lavora in armonia con i nostri tecnici esperti per offrire un servizio di risoluzione dei problemi informatici impareggiabile."

iokoo si distingue per la capacità di contestualizzare i problemi informatici e offrire soluzioni su misura. I clienti possono facilmente interagire con l'IA per ottenere assistenza immediata o scegliere di passare a un tecnico umano per i casi più complessi.

Con tariffe competitive e abbonamenti flessibili, iokoo rende le competenze informatiche accessibili a tutti. Gli abbonamenti annuali o mensili offrono accesso illimitato consentono di accedere all'assistenza tecnica disponibile in orario d'ufficio, con un tecnico in Francia pronto a intervenire entro 15 minuti dalla creazione di un ticket.

"Noi di iokoo comprendiamo l'importanza di una risoluzione affidabile e vantaggioso dei problemi informatici per le piccole imprese. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo le interruzioni e massimizzare la produttività", aggiunge Gwennhaël Audran, direttore del marchio iokoo .

Per maggiori informazioni su iokoo e i suoi servizi, visitate il sito iokoo.co.

Informazioni su iokoo

iokoo, filiale del gruppo NowBrains, è un pioniera globale nella fornitura di soluzioni per la risoluzione dei problemi informatici che integrano l'intelligenza artificiale e la competenza umana. In risposta alle esigenze delle piccole e medie imprese, iokoo mira a semplificare la gestione dell'IT con soluzioni innovative e accessibili.

