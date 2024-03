IRBM erweitert globale Reichweite in der Medikamentenforschung mit neuer Niederlassung in Boston

Strategisches Wachstum und erhöhte Sichtbarkeit werden die Führungsposition von IRBM weiter stärken

ROM, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- IRBM, ein integriertes Auftragsforschungsinstitut (CRO) für die Arzneimittelforschung, meldet seine globale Expansion mit einer neuen Präsenz in Boston, US-Bundesstaat Massachusetts, einem führenden Zentrum der Biotechnologie und Arzneimittelforschung. Diese strategische Initiative unterstreicht die Anstrengungen von IRBM für Innovation und Zusammenarbeit im Bereich der Biowissenschaften und zielt darauf ab, das dynamische Biotech-Ökosystem von Boston für die beschleunigte Entwicklung von Therapien zu nutzen, die einen ungedeckten medizinische Bedarf in großem Maßstab adressieren.

Der Standort Boston vergrößert die globale Reichweite von IRBM und wird die direkte Interaktion mit Partnern, Mitarbeitern und der breiteren wissenschaftlichen Community in den USA und auf internationaler Ebene verbessern. Dieser Schritt unterstreicht das Ziel von IRBM, durch innovative Forschung und einen integrierten, kooperativen Ansatz in der Arzneimittelforschung die Gesundheitsergebnisse zu verbessern.

Matteo Liguori, CEO bei IRBM, zeigt sich begeistert von der Expansion: „Die Eröffnung unseres ersten internationalen Büros in Boston ist ein wichtiger Meilenstein für IRBM und spiegelt unser Engagement für die Weiterentwicklung von Wissenschaft und Gesundheit auf globaler Ebene wider. Wir freuen uns, Teil des pulsierenden Biotech-Ökosystems in Boston zu sein, das uns dabei unterstützen wird, neue Kooperationen zu ermöglichen und unsere Beiträge zur Arzneimittelforschung und zur wissenschaftlichen Gemeinschaft zu beschleunigen."

Zeitgleich mit der Eröffnung der Bostoner Niederlassung gibt IRBM den Start seiner neuen Website (https://www.irbm.com/) bekannt, die ein intuitiveres und benutzerfreundlicheres Erlebnis bietet. Die Website liefert detaillierte Einblicke in die Forschung, die Fähigkeiten und die Partnerschaftsmöglichkeiten von IRBM und ist Teil der Maßnahmen des Unternehmens, um die Zusammenarbeit mit der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft, Partnern und der Öffentlichkeit zu verbessern.

Die Eröffnung der IRBM-Niederlassung in Boston und der Start der neu gestalteten Website bedeuten einen wichtigen Fortschritt für die globale Reichweite und die digitale Kommunikation des Unternehmens. IRBM lädt bestehende und künftige Mitarbeiter und Partner ein, den neuen Standort in Boston kennenzulernen und die aktualisierte Website zu erkunden. Diese Schritte unterstreichen das Engagement des IRBM, die Gesundheit durch wissenschaftliche Innovation und Partnerschaft zu fördern.

Informationen zu IRBM

IRBM ist weltweit führend in der Arzneimittelforschung und verfügt über ein einzigartiges Modell, bei dem die gesamte Forschung an einem einzigen Standort durchgeführt wird, um eine beispiellose Flexibilität und Effizienz vom Konzept bis zum Kandidaten zu ermöglichen. Das Modell erleichtert rasche Durchbrüche bei gleichzeitiger Minimierung von Rückschlägen. Seit seiner Gründung hat IRBM zu vier zugelassenen Medikamenten beigetragen und stützt sich auf intensive Kooperationen und jahrzehntelange Erfahrung führender globaler Institutionen. Die umfassenden internen Fähigkeiten von IRBM helfen Partnern beim Erreichen von wichtigen Meilensteinen und der klinischen Reife und positionieren sie als Akteure und Innovationsführer in der Pharma- und Biotechnologiebranche.

Website: https://www.irbm.com/

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2354912/IRBM_Logo.jpg