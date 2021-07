Kavalan vince il terzo trofeo all'ISC di IWSC

Kavalan è stato nominato Produttore ISC dell'anno, vincitore del trofeo IWSC

TAIPEI, 20 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Kavalan ha ricevuto il World Whisky Producer of the Year Trophy dell'International Spirits Challenge (ISC) per il secondo anno consecutivo.

Con questo primo premio Kavalan si aggiudica il terzo trofeo come principale distillatore di Taiwan in occasione dell'ISC 2021 e dell'International Wine and Spirits Competition (IWSC), insieme.