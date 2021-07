Kavalan remporte un triple trophée à l'ISC et l'IWSC

En 2021, Kavalan s'est vu attribuer les trophées suivants :

Kavalan a fait un tabac lors du premier tour de la 2021 International Wine and Spirits Competition (IWSC), en remportant le Worldwide Whiskey Trophy - pour la cinquième fois - pour son whisky single malt Kavalan Podium. La distillerie taïwanaise a récolté 7 des 8 médailles d'or exceptionnelles que les juges de l'IWSC ont décernées sur l'ensemble du concours.

Podium, qui est vieilli dans un mélange de fûts de chêne américain vierges et de fûts de recharge, a été décrit par les juges comme suit :

« Des notes de chêne au nez, des grains de café torréfiés, des arômes de chèvrefeuille et de rose. La bouche épicée et lourde s'ouvre sur un éventail de fruits des bois, est brillante et pleine et se termine par un soupçon de porridge sucré et de noix de muscade. Savamment équilibré. »

Les ISC Spirits Tourism Awards récompensent l'innovation et l'excellence parmi les distilleries mondiales. Kavalan a reçu le Distillery Visitor Centre Trophy.

Commentaires des juges :

Centre des visiteurs vaste et moderne. Les commentaires des visiteurs de cette distillerie sont bons et le centre est très bien organisé. Cependant, il est très grand avec des rangées de bancs de dégustation, donc plus commercial que personnel.

Cette entrée m'a marqué, car au-delà de l'entrée typique d'un musée et d'un centre d'accueil, Kavalan avait une zone de dégustation gratuite, une installation artistique, un camion de glace au whisky, un bar, un café et bien d'autres choses encore. Il explique le terroir de la région et l'histoire de Kavalan. Le nombre de visiteurs est incroyable, ce qui témoigne de la qualité de l'offre de la distillerie. Un travail fantastique.

En tant que centre d'accueil, il semble être plus qu'une simple réflexion après la visite, mais une attraction majeure à part entière avec son Garden Bar, son Garden Hall, ses salles de dégustation et de mélange et son café.

Le PDG, M. Lee, a déclaré qu'il avait félicité son équipe et lui avait demandé de continuer à faire du bon travail. « Nous voulons continuer à offrir de la qualité à nos fans et à nos critiques du monde entier », a déclaré M. Lee.

Liste des prix IWSC 2021

Trophée

IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Au total, Kavalan a remporté 15 des 28 médailles d'or ou d'or avec mention exceptionnelle décernées dans la catégorie des whiskies du monde.

Or mention exceptionnelle

98 Kavalan Podium Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Or

96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

96 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

95 Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

95 Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Liste des PRIX ISC 2021

Trophée

ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

Or

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Whisky single malt King Car 40 th Anniversary Selected Wine Cask Matured

Kavalan 10ème Anniversaire Earth Silver Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Kavalan 10e anniversaire Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Artist Series : Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, est un pionnier de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, est produit à partir des eaux de fonte de Snow Mountain et est agrémenté de brises de mer et de montagne. Tout cela se combine pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous l'égide de la société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 550 récompenses d'or ou plus dans les concours les plus compétitifs de l'industrie. Visitez www.kavalanwhisky.com

