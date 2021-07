Kavalan wint Triple Trophy Honours op ISC, IWSC

Kavalan is bekroond met de 2021:

Kavalan won de eerste ronde van de International Wine and Spirits Competition (IWSC) 2021 en won, voor de vijfde keer, de Worldwide Whisky Trophy voor zijn Kavalan Podium Single Malt Whisky. De Taiwanese distilleerderij verzamelde 7 van de slechts 8 Gold Outstanding-medailles die IWSC-juryleden over de hele wedstrijd toekenden.

Podium, dat gerijpt is in een mix van maagdelijke Amerikaanse eikenhouten vaten met navulvaten, werd door juryleden als volgt omschreven:

"Neusvullende geuren van eiken met gebrande koffiebonen, kamperfoelie en rozenaroma's. De pittige, zware smaak begint met een scala aan bosvruchten en is helder en vol en eindigt met een laagje zoete pap en nootmuskaat. Vakkundig uitgebalanceerd."

De ISC Spirits Tourism Awards erkennen innovatie en uitmuntendheid van wereldwijde distilleerderijen. Kavalan won de Distillery Visitor Centre Trophy.

Feedback van de jury:

Groot, modern bezoekerscentrum. De feedback van bezoekers van deze distilleerderij is goed en het centrum is goed georganiseerd. Het is echter erg groot met rijen proefbanken dus meer commercieel dan persoonlijk.

Deze feedback viel me op omdat Kavalan naast de typische ingang van het museum en het bezoekerscentrum een gratis proefruimte, een kunstinstallatie, een whisky-ijswagen, een bar, een café en nog veel meer had. Het verklaart de natuurlijke omstandigheden van de regio en het verhaal van Kavalan. De bezoekersaantallen zijn ongelooflijk, wat een bewijs is van het sterke aanbod van de distilleerderij. Fantastisch gedaan.

Als bezoekerscentrum lijkt het verder te gaan dan alleen een bijzaak van de tour, maar als een belangrijke attractie op zich met zijn Tuinbar, Tuinhal, Proef & doe-het-zelf-mengruimtes en café.

CEO dhr. Lee zei dat hij zijn team had gefeliciteerd en gevraagd vooral zo door te gaan. "We willen onze fans en critici over de hele wereld kwaliteit blijven leveren", aldus Lee.

In totaal behaalde Kavalan 15 van de 28 gouden of gouden uitmuntende medailles die in de wereldwhiskycategorie werden uitgereikt.

Goud uitmuntend

98 Kavalan Podium Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Goud

96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

96 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

95 Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

95 Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Gouden trofeeën

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Artiestenserie: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Over Kavalan-distilleerderij

De Kavalan-distilleerderij in het district Yilan is sinds 2005 een pionier in de kunst van single malt whisky in Taiwan. Onze whisky, gerijpt in intense vochtigheid en hitte, komt uit het smeltwater van Snow Mountain en wordt verrijkt door zee- en bergbriesjes. Dit alles wordt gecombineerd om de kenmerkende romige smaak van Kavalan te creëren. Met de oude naam van Yilan County wordt onze distilleerderij ondersteund door ongeveer 40 jaar drankbereiding onder het moederbedrijf King Car Group. We hebben meer dan 550 gouden onderscheidingen of hoger verzameld tijdens de meest spannende wedstrijden in de branche. Kijk voor meer informatie op www.kavalanwhisky.com

