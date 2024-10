kdc/one rafforza le proprie capacità industriali di packaging cosmetico con l'acquisizione dell'italiana Laffon S.r.l.

LONGUEUIL, QC, 30 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Knowlton Development Corporation, Inc. ("kdc/one"), leader globale nella formulazione personalizzata, progettazione di packaging e soluzioni di produzione per molti dei marchi leader a livello mondiale nel settore della bellezza, della cura della persona e della casa, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dell'italiana Laffon S.r.l. ("Laffon"), specializzata nella produzione di packaging per cosmetici.

Questa acquisizione consolida ulteriormente le capacità nella produzione di packaging di kdc/one, avviate con l'acquisizione da parte dell'azienda del Gruppo HCT nel 2020. Fondata nel 1982, Laffon si è guadagnata una solida reputazione per i suoi packaging per il trucco del viso, prodotti nello stabilimento di produzione altamente automatizzato situato a nord di Milano, in Italia. Questa iniziativa strategica consente a kdc/one di soddisfare meglio le richieste del mercato in rapida evoluzione, caratterizzato da clienti che sono sempre più alla ricerca di partner dislocati regionalmente, per accorciare le proprie catene di fornitura.

Sandra Wisniewski, Global President Beauty and Personal Care di kdc/one, ha dichiarato: "Questa acquisizione strategica migliora significativamente la nostra capacità di offrire soluzioni di packaging innovative, integrando le nostre capacità di servizio completo che includono ideazione, progettazione, sviluppo di formulazioni e produzione".

Denis Maurin, Presidente Vendite e Innovazione, HCT by kdc/one, ha dichiarato: "Questa acquisizione segna un nuovo capitolo nel viaggio di HCT. Siamo entusiasti di estendere le nostre capacità produttive in Europa e non vediamo l'ora di accogliere il talentuoso team Laffon nella famiglia kdc/one".

"L'integrazione di Laffon nel nostro Gruppo significa che ora possiamo fornire ai nostri clienti del settore cosmetico una soluzione end-to-end completa e regionale in Europa, migliorando l'agilità dei nostri servizi. Inoltre, Laffon si allinea perfettamente con il nostro impegno nell'offrire soluzioni di packaging altamente sostenibili".

L'impianto di produzione tecnico e automatizzato di Laffon è specializzato nello stampaggio a iniezione, nella decorazione e nell'assemblaggio di componenti, nonché nella stampa digitale e tampografica.

Luca Rossi, amministratore delegato di Laffon, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia kdc/one. Si tratta di una operazione ideale per entrambe le parti, poiché uniamo le nostre approfondite competenze industriali nel settore del packaging con l'offerta completa di servizi di kdc/one per il settore della bellezza".

Sia Laffon che HCT hanno effettuato investimenti significativi in innovazione orientata all'offerta di packaging sostenibili e continueranno a farlo. Il loro impegno ambisce a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei processi produttivi, delle catene di fornitura e dei prodotti dei marchi partner.

HCT di kdc/one, che ha progettato alcuni dei packaging più iconici dell'industria cosmetica, è all'avanguardia nel ridurre al minimo gli effetti dannosi della plastica a base di petrolio creando prodotti progettati per essere riciclati e promuovendo l'uso di plastica riciclata, bio soluzioni di imballaggio in plastica, ricaricabili e riutillizzabili. Allo stesso modo, Laffon privilegia le materie prime derivate da fonti rinnovabili, effettua valutazioni sul ciclo di vita dei materiali utilizzati e utilizza le macchine più efficienti dal punto di vista energetico.

A proposito di kdc/one

Con sede a Longueuil, Québec, Canada, kdc/one è un fornitore globale affidabile di soluzioni a valore aggiunto per molti dei marchi leader a livello mondiale nelle categorie bellezza, cura personale e cura della casa. L'azienda collabora strettamente sia con aziende leader nel settore dei prodotti di consumo sia con marchi indipendenti in rapida crescita nell'ideazione, formulazione, progettazione, confezionamento e produzione. I prodotti innovativi che kdc/one ha contribuito a sviluppare sono venduti dai suoi marchi partner in più di 70 paesi in tutto il mondo.

A proposito di Laffon

Laffon S.r.l. offre soluzioni di imballaggio primario per un'ampia gamma di prodotti cosmetici, come fondotinta, fard, ombretti e cipria. Fondata nel 1982 e attiva da oltre 40 anni nel settore del packaging cosmetico, Laffon ha fatto del design innovativo, unito alle competenze tecniche e produttive, la chiave del suo successo. Le attività produttive di Laffon si trovano a Venegono Inferiore (VA), a nord di Milano, in Italia.

In caso di domande, contattare:

Serge Vallières

[email protected]

438-372-3575