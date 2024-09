kdc/one stärkt seine Kompetenzen im Bereich Kosmetikverpackungen durch die Übernahme der italienischen Laffon S.r.l.

LONGUEUIL, QC, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Knowlton Development Corporation, Inc. ("kdc/one"), ein weltweit führender Anbieter von kundenspezifischen Formulierungen, Verpackungsdesign und Fertigungslösungen für viele der weltweit führenden Kosmetik-, Körperpflege- und Haushaltspflegemarken, hat die Übernahme der in Italien ansässigen Laffon S.r.l vereinbart. ("Laffon"), einem Spezialisten für die Herstellung von Make-up-Verpackungen.

Diese Akquisition stärkt die Verpackungskompetenz von kdc/one weiter und baut auf dem Kauf der HCT Group im Jahr 2020 auf. Das 1982 gegründete Unternehmen Laffon hat sich einen guten Ruf für seine Make-up-Verpackungen erworben, die in seiner hochautomatisierten Produktionsanlage nördlich von Mailand hergestellt werden. Dieser strategische Schritt ermöglicht es kdc/one, die sich schnell entwickelnden Marktanforderungen der Kunden, die zunehmend nach Partnern mit regionaler Kompetenz suchen, besser zu erfüllen.

Sandra Wisniewski, Global President Beauty and Personal Care bei kdc/one, sagte: "Diese strategische Akquisition stärkt unsere Fähigkeit, innovative Verpackungslösungen anzubieten, und ergänzt unser umfassendes Full-Service-Angebot, das Ideenfindung, Design, Rezepturentwicklung und Herstellung umfasst."

Denis Maurin, President of Sales and Innovation, HCT by kdc/one, erklärte: "Diese Übernahme markiert ein neues Kapitel in der Geschichte von HCT. Wir sind begeistert, unsere Produktionskapazitäten auf Europa auszuweiten und freuen uns darauf, das talentierte Team von Laffon in der kdc/one-Familie willkommen zu heißen."

"Die Aufnahme von Laffon in unser Unternehmen bedeutet, dass wir unseren Kosmetikkunden nun eine umfassende, regionale End-to-End-Lösung in Europa anbieten können, was die Flexibilität unserer Dienstleistungen erhöht. Außerdem passt Laffon perfekt zu unserem Engagement, äußerst nachhaltige Verpackungslösungen anzubieten."

Die technische und automatisierte Produktionsanlage von Laffon ist auf Spritzguss, Dekoration und Montage von Komponenten sowie auf Digital- und Siebdruck spezialisiert.

Luca Rossi, Managing Director bei Laffon, fügte hinzu: "Wir freuen uns, Teil der kdc/one-Familie zu werden. Dies ist ein idealer Schritt für beide Parteien, , da wir unsere erstklassigen Verpackungskapazitäten in der Kosmetikindustrie mit dem umfassenden Dienstleistungsangebot von kdc/one für die Schönheitsbranche zusammenführen."

Sowohl Laffon als auch HCT haben erhebliche Investitionen in nachhaltige Verpackungsinnovationen getätigt und werden dies auch weiterhin tun. Ihr Engagement zielt darauf ab, die Umweltauswirkungen ihrer Produktionsprozesse, Lieferketten und der Produkte ihrer Markenpartner zu minimieren.

HCT by kdc/one, das einige der kultigsten Verpackungen der Kosmetikindustrie entworfen hat, ist führend bei der Minimierung der schädlichen Auswirkungen von erdölbasierten Kunststoffen durch die Entwicklung von Verpackungen, die für das Recycling konzipiert sind, und die Förderung der Verwendung von recycelten Kunststoffen, Biokunststoffen und wiederbefüllbaren Verpackungslösungen. Ebenso bevorzugt Laffon Rohstoffe aus erneuerbaren Quellen, führt Bewertungen über den Lebenszyklus der verwendeten Materialien durch und setzt die energieeffizientesten Maschinen ein.

Über kdc/one

kdc/one mit Hauptsitz in Longueuil, Québec, Kanada, ist ein zuverlässiger globaler Anbieter von Mehrwertlösungen für viele der weltweit führenden Marken in den Bereichen Schönheitspflege, Körperpflege und Haushaltsprodukte. Das Unternehmen arbeitet bei der Entwicklung, Formulierung, Gestaltung, Verpackung und Herstellung von Produkten eng mit branchenführenden Konsumgüterherstellern und schnell wachsenden unabhängigen Marken zusammen. Die innovativen Produkte, die kdc/one mitentwickelt hat, werden von den Markenpartnern in mehr als 70 Ländern weltweit vertrieben.

Über Laffon

Laffon S.r.l. bietet Verpackungslösungen für eine breite Palette kosmetischer Produkte wie Foundation, Rouge und Lidschatten. Laffon wurde 1982 gegründet und ist seit über 35 Jahren im Bereich der Kosmetikverpackungen tätig. Innovatives Design in Verbindung mit technischem und produktionstechnischem Know-how ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Produktionsbetrieb von Laffon befindet sich in Venegono Inferiore in der Nähe von Mailand, Italien.

