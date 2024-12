Keyless Raggiunge una Crescita Record nel 2024 e Accoglie Alessandro Profumo e Francesco Caio come Advisor

Crescita Straordinaria: Registrato un incremento dei ricavi del 657% con una crescita stimata del 780% entro la fine del 2024.

Registrato un incremento dei ricavi del 657% con una crescita stimata del 780% entro la fine del 2024. Advisor di Spicco : Accolti gli ex CEO di Leonardo , UniCredit e Poste Italiane nel team di consulenza italiano.

Accolti gli ex CEO , UniCredit e nel team di consulenza italiano. Caso di Successo: Aiutata una delle prime 10 banche europee a risparmiare 4 milioni di dollari e a ridurre le frodi da account takeover del 77%.

LONDRA, 18 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Keyless, leader nell'autenticazione biometrica privacy-preserving, ha concluso un anno memorabile, caratterizzato da una crescita record, dall'acquisizione di nuovi clienti e l'ingresso di importanti leader del settore come advisor.

L'azienda ha registrato un incremento del 657% anno su anno nei ricavi ricorrenti annui (ARR). Entro la fine del 2024, è previsto un ulteriore aumento, con una crescita stimata del 780%.

Come parte della propria strategia di espansione, con il supporto operativo di Rialto Capital, Keyless ha accolto due stimati consulenti nel team:

Alessandro Profumo , ex CEO di Leonardo , UniCredit e Monte dei Paschi di Siena (MPS), che apporta un'esperienza senza pari nei settori finanziario e tecnologico.

, ex CEO , UniCredit e Monte dei Paschi di Siena (MPS), che apporta un'esperienza senza pari nei settori finanziario e tecnologico. Francesco Caio , ex CEO di Cable & Wireless e Poste Italiane , che contribuisce con decenni di esperienza nella trasformazione aziendale.

I nuovi consulenti forniranno una guida strategica per accelerare ulteriormente la crescita e consolidare la posizione di Keyless come leader nell'autenticazione biometrica.

"Il 2024 è stato un anno di trasformazione per le biometrie privacy-preserving," ha dichiarato Andrea Carmignani, CEO e Co-Founder di Keyless. "Abbiamo ottenuto risultati di mercato e sviluppi tecnologici al di sopra delle nostre stesse aspettative. Vogliamo ringraziare i nostri clienti, partner e l'intera comunità dei servizi finanziari per aver condiviso la nostra visione di ridefinire l'autenticazione. Non vediamo l'ora di ottenere ancora di più nel 2025."

A testimonianza del successo di Keyless, quest'anno una partnership con una delle prime 10 banche europee ha portato a:

4,1 milioni di dollari risparmiati in costi di helpdesk e SMS OTP nel primo anno.

risparmiati in costi di helpdesk e SMS OTP nel primo anno. 77% di riduzione nelle frodi da account takeover (ATO), abbassando il tasso da 4,3% a 0,97%.

nelle frodi da account takeover (ATO), abbassando il tasso da 4,3% a 0,97%. Tempi di recupero account cinque volte più veloci, grazie alla sostituzione dei call center con la biometria facciale self-service.

Quest'anno, Keyless ha anche lanciato una funzione innovativa che elimina la necessità di iscrizioni separate per la verifica dell'identità e l'autenticazione. Keyless IDV Bridge, il primo nel suo genere, collega questi due domini isolati. Gli utenti esistenti vengono iscritti silenziosamente in blocco, mentre i nuovi utenti vengono aggiunti durante il processo di Know Your Customer (KYC) delle banche, semplificando notevolmente l'integrazione con i fornitori di soluzioni di autenticazione.

Keyless conclude l'anno con una crescita eccezionale, una maggiore trazione sul mercato, assunzioni strategiche e una crescente presenza nel settore dei servizi finanziari. La sua tecnologia a tutela della privacy ha ottenuto un'ampia adozione, inclusa una delle più grandi banche europee, con altre che seguiranno nei primi mesi del 2025. Con la crescente domanda di autenticazione multifattoriale che dà priorità alla privacy degli utenti, Keyless si posiziona in prima linea in questo panorama in evoluzione.

Su Keyless

Keyless è il leader nell'autenticazione biometrica privacy-preserving, scelto da banche, fintech, piattaforme crypto e aziende di gaming per ridurre i casi di account takeover, proteggere le azioni ad alto rischio e migliorare l'efficienza operativa. Disponibile tramite app e web, la sua tecnologia unica Zero-Knowledge Biometrics offre autenticazione multifattoriale in un solo sguardo, in 300 millisecondi, senza memorizzare dati biometrici. Keyless è certificata ISO 27001 e ISO 30107 ed è l'unica azienda a detenere entrambe le certificazioni FIDO Biometrics e FIDO2. Keyless è un'azienda privata con 50 dipendenti in diversi uffici nel Regno Unito, negli Stati Uniti e nell'UE.