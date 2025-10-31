Keyless verrà acquisita da Ping Identity con l'obiettivo di promuovere l'adozione globale dell'autenticazione biometrica a tutela della privacy

L'acquisizione di Keyless fornirà a clienti, dipendenti e cittadini di tutto il mondo un'autenticazione biometrica multifattore che non memorizza mai i dati biometrici

LONDRA, 31 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Ping Identity, azienda leader nella protezione delle identità digitali per le aziende più grandi del mondo, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Keyless, azienda londinese innovativa nel campo dell'autenticazione biometrica a tutela della privacy. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.

Grazie alla sua tecnologia Zero-Knowledge Biometrics™, Keyless consente esperienze utente senza intoppi, con un solo sguardo alla fotocamera. Ogni autenticazione verifica la faccia e il dispositivo dell'utente confrontandoli con i dati di registrazione, utilizzando tecniche crittografiche che garantiscono che le informazioni biometriche non vengano mai archiviate in un formato recuperabile, in modo che non possano essere ricostruite o ricollegate all'immagine originale, né sul dispositivo né nel cloud. A differenza delle soluzioni biometriche tradizionali, la tecnologia Keyless non richiede un dispositivo dedicato, il che la rende facilmente implementabile in ambienti e gruppi di utenti diversi. Il risultato è un'esperienza fluida e incentrata sulla privacy, che aiuta le organizzazioni a rafforzare la garanzia dell'identità e a proteggersi dalle frodi e da impersonificazioni basate sull'intelligenza artificiale.

"In un'epoca in cui la fiducia è costantemente messa alla prova, le organizzazioni devono offrire esperienze digitali più sicure, private e semplici", ha dichiarato Andre Durand, CEO e fondatore di Ping Identity. "Unendo le forze con Keyless, puntiamo a rendere l'autenticazione a tutela della privacy semplice come uno sguardo, creando maggiore fiducia in ogni interazione digitale".

Andrea Carmignani, CEO e co-fondatore di Keyless, ha aggiunto: "La fiducia è al centro di ogni relazione digitale. Questa acquisizione contribuirà a consolidare la fiducia lungo tutto il percorso di identificazione, dalla verifica all'autenticazione fino all'autorizzazione, e riflette il nostro impegno comune per un mondo più sicuro, fluido e privato".

Autenticazione che preserva la privacy per la fiducia digitale di nuova generazione

Dopo il completamento dell'acquisizione, Ping Identity intende integrare l'autenticazione biometrica di Keyless, che tutela la privacy e funziona in modo fluido su dispositivi, canali e applicazioni, nella piattaforma Ping Identity per aiutare le aziende a rafforzare la prevenzione delle frodi e la garanzia degli utenti senza aggiungere ostacoli alle esperienze digitali. Si prevede che l'aggiunta di Keyless rafforzerà la visione One Platform di Ping volta a garantire un'affidabilità verificata in tutte le identità, dalla gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (CIAM), alla forza lavoro fino ai casi d'uso B2B, e a supportare un accesso sicuro e senza password per ambienti di prima linea, terminali condivisi e produzione.

La tecnologia Keyless è concepita per:

Aiutare a proteggere i clienti dalle frodi legate all'appropriazione indebita degli account, consentendo al contempo esperienze self-service rapide.

Supportare i dipendenti con MFA senza password e Single Sign-On (SSO) senza interruzioni, per un accesso più semplice e sicuro.

Offrire autenticazione biometrica immediata e rilevamento deepfake per i lavoratori in prima linea e in mobilità, con benchmark di prestazioni inferiori a 300 ms.

Proteggere i momenti critici per l'utente, dall'apertura dell'account al recupero, con flussi di autenticazione dinamici e sicuri senza password.

Migliorare la preparazione agli standard globali sulla privacy e sulla conformità, tra cui GDPR, CCPA e PSD3.

Insieme, Ping Identity e Keyless condividono la visione di rendere l'autenticazione a tutela della privacy un pilastro della moderna sicurezza dell'identità, combinando velocità, sicurezza e affidabilità in ogni interazione. La combinazione proposta sottolinea la strategia di Ping volta a promuovere un'autenticazione senza intoppi e incentrata sulla privacy per tutte le identità e i casi d'uso, senza compromettere il controllo o l'esperienza dell'utente.

Impegno verso gli standard globali sulla privacy

L'Europa continua a essere all'avanguardia nell'autenticazione incentrata sulla privacy con framework come eIDAS 2.0, mentre altre regioni fanno progressi in tal senso attraverso programmi nazionali di identità digitale e KYC. Ping Identity continua a impegnarsi per soddisfare e superare questi standard globali e per consentire alle aziende di allineare sicurezza, privacy ed esperienza utente.

Informazioni su Ping Identity

Ping rende possibile la fiducia in ogni momento digitale: momenti con clienti, dipendenti, partner e identità non umane. Che si tratti di proteggere milioni di utenti, contrastare frodi sofisticate, semplificare l'accesso di terze parti o adottare esperienze senza password e credenziali verificabili, creare fiducia non dovrebbe essere un ostacolo. La nostra piattaforma di identità di livello aziendale è progettata per garantire scalabilità, velocità e flessibilità e si integra perfettamente con gli stack tecnologici esistenti su cloud, ibrido e on-premise. Aiutiamo gli innovatori ad accelerare la crescita e a sfruttare con sicurezza l'intelligenza artificiale, semplificando la vita a sviluppatori, utenti, team IT e partner. Con Ping, tutte le esperienze digitali iniziano con la fiducia. Per saperne di più, visitare pingidentity.com.

Informazioni su Keyless

Keyless è leader nell'autenticazione biometrica a tutela della privacy, a cui si affidano banche, fintech, aziende e governi per ridurre le sottrazioni di account, proteggere le azioni ad alto rischio e migliorare l'efficienza operativa. Disponibile tramite app e web, la sua esclusiva tecnologia Zero-Knowledge Biometrics™ offre l'autenticazione multifattore in un solo sguardo e in 300 millisecondi, senza memorizzare i dati biometrici da nessuna parte. Keyless è certificata ISO 27001, ISO 9001 e ISO 30107-3 ed è l'unica azienda a detenere sia la certificazione FIDO Biometrics che FIDO2. L'azienda soddisfa inoltre i requisiti degli standard ETSI TS 119 461 e 319 401 per l'identità digitale e i servizi fiduciari in Europa. Keyless opera a livello globale attraverso quattro sedi nel Regno Unito, in Italia, a Singapore e negli Stati Uniti.

