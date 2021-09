Keyloop Acquisisce Fisc per Integrare i Servizi Finanziari Automotive, Ampliando la Propria Offerta sul Mondo Delle Concessionarie e Delle Case Automobilistiche

LONDRA, 28 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Keyloop, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per il settore automobilistico, ha annunciato oggi l'acquisizione di FISC, un'azienda che fornisce software e servizi specifici nel campo dei finanziamenti, sistemi di conformità e fidelizzazione finanziaria Software-as-a-Service (SaaS). Si tratta della quarta acquisizione di Keyloop dal marzo 2021, a dimostrazione dell'impegno dell'azienda nell'aiutare le concessionarie e le Case Automobilistiche a trasformare la retail experience nel settore automotive.

Con sede a Sheffield, nel Regno Unito, FISC è un'importante azienda SaaS che aiuta società finanziarie, concessionarie e Case Automobilistiche ad incrementare la vendita di veicoli, migliorare la redditività, rafforzando la fidelizzazione dei clienti.

Attualmente, i suoi prodotti e servizi vengono utilizzati da 14 OEM e società finanziarie in oltre 1.700 concessionari nel Regno Unito, in Europa ed in Sudafrica.

FISC offre due tipologie di prodotti: il suo sistema di vendita e fidelizzazione finanziaria, eMaster, ed il suo software di formazione e conformità alla Financial Conduct Authority (FCA).

La soluzione eMaster, fornisce dati accurati ed in tempo reale relativi all'accordo finanziario con il cliente e con l'OEM, per identificare il momento ottimale nell'ambito di un contratto per offrire ai clienti veicoli nuovi. In questo modo, le Case Automobilistiche possono aumentare la fidelizzazione dei clienti, rafforzare la fedeltà al marchio e generare nuove opportunità di vendita per le concessionarie. Allo stesso tempo, i clienti possono godere di un'esperienza d'acquisto davvero personalizzata, ricevendo offerte finanziarie tempestive e su misura. Quando si decide di passare alla vettura successiva, il programma "Key4Key" di FISC rende tale passaggio facile e senza complicazioni.

Inoltre, FISC fornisce un software di conformità FCA, che aiuta le concessionarie a vendere prodotti finanziari ed assicurativi in modo conforme.

L'acquisizione di FISC da parte di Keyloop segue quella di RAPID RTC, enquiryMAX e MotorDocs all'inizio di quest'anno. Queste aziende hanno migliorato la capacità di Keyloop di supportare le concessionarie nel loro percorso di trasformazione digitale. L'integrazione di FISC consentirà a Keyloop di estendere le proprie soluzioni digitali alle Case Automobilistiche e alle società finanziarie.

Tom Kilroy, CEO, Keyloop, commenta:

"Siamo lieti di accogliere FISC nella grande famiglia Keyloop per migliorare la nostra offerta per le Case Automobilistiche e le concessionarie. Apportando miglioramenti all'intero processo d'acquisto e post-vendita, trasformeremo l'esperienza complessiva sia per i consumatori che per i dealer. L'acquisizione di FISC ci riempie d'entusiasmo perché, sebbene oltre il 90% dei veicoli venga acquistato tramite una soluzione finanziaria, solo il 20% di questi arriva al termine della propria durata. Pertanto, la capacità di concessionarie e OEM di fidelizzare i clienti aggiornando il veicolo al momento giusto è un aspetto davvero fondamentale. Dal punto di vista dei consumatori, sappiamo che il finanziamento è un punto chiave fondamentale nell'esperienza d'acquisto di un'auto e che i prodotti FISC possono facilitare un processo di aggiornamento del veicolo più semplice e personalizzato per l'acquirente.

La prospettiva futura delle vendite nel settore automobilistico è sicuramente molto interessante e l'aggiunta di FISC al nostro portafoglio, offre numerose opportunità per supportare la trasformazione digitale in corso nel settore".

Simon Young, Managing Director, FISC, commenta:

"Siamo entusiasti di entrare a far parte di Keyloop e di collaborare per fornire una "customer experience" di alto livello e più vicina alle esigenze dei clienti.

Il nostro obiettivo è fornire sistemi e servizi che ottimizzino efficienza, efficacia e redditività; insieme a Keyloop, continueremo a innovare l'aspetto finanziario del settore automobilistico per consumatori, Case Automobilistiche e concessionari a livello internazionale".

Informazioni su Keyloop

La mission di Keyloop è quella di creare e connettere soluzioni tecnologiche che migliorino la customer experience in ambito automotive, in collaborazione con le concessionarie e le Case Automobilistiche. È un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni software per l'industria dell'automotive retail. E' presente in oltre 100 paesi e offre i propri servizi a più di 18.000 concessionarie e alle maggiori case automobilistiche. Keyloop ha il proprio Headquarter nel Regno Unito, ma svolge il proprio business in tutta la regione EMEA ed Asia. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.keyloop.com

Informazioni su FISC

Dal 2004, FISC fornisce soluzioni finanziarie e assicurative, di conformità e di formazione al settore automobilistico. I suoi prodotti SaaS leader di mercato aiutano le società finanziarie, gli OEM e i rivenditori ad aumentare le vendite di veicoli, massimizzare la fidelizzazione dei clienti e migliorare la redditività. I sistemi e i servizi FISC, vengono utilizzati da 14 case automobilistiche e società finanziarie e oltre 1.700 concessionari nel Regno Unito e a livello internazionale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo https://www.fisconline.co.uk/

