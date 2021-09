A Keyloop Adquire a Fisc Para Integrar o Financiamento Automóvel, Expandindo as Suas Ofertas Para Concessionários e Oem

LONDRES, 28 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Keyloop, fornecedor líder global de soluções tecnológicas para a indústria automóvel, anunciou hoje a aquisição da FISC, empresa SaaS (software como um serviço) que atua na área de renovação e observância de protocolos de crédito. Esta é a quarta aquisição da Keyloop desde março de 2021, demonstrando ainda mais o compromisso da empresa em suportar OEM e concessionários a transformar a experiência do comércio automóvel.

Sedeada em Sheffield, Reino Unido, a FISC é fornecedora líder de soluções SaaS para instituições de crédito, OEM e concessionários, que permitem aumentar vendas de veículos, maximizar a retenção de clientes e melhorar a rentabilidade. Atualmente, os seus produtos e serviços são utilizados por 14 OEM e instituições de crédito em mais de 1700 concessionários, no Reino Unido, Europa e África do Sul.

A FISC apresenta dois produtos principais: o sistema de vendas e renovação de financiamento, o eMaster, e o software de formação em conformidade com a Financial Conduct Authority (FCA).

O produto principal, o eMaster, combina dados precisos e em tempo real do acordo de financiamento do cliente e do OEM, para identificar qual o período ideal, durante a vigência do contrato, para apresentar um novo veículo ao cliente. Tal permite aos OEM fomentar a retenção de clientes, desenvolver a fidelização e gerar novas oportunidades de vendas para os concessionários. Ao mesmo tempo, proporcionam aos seus clientes uma experiência de compra verdadeiramente personalizada, com propostas financeiras particularizadas e atempadas. Quando decidem optar pelo próximo veículo, o programa "Key4Key" da FISC torna o processo fácil e simples.

Além disso, a FISC também fornece software em conformidade com o protocolo da FCA, que garante que os concessionários promovem produtos financeiros e de seguros, de forma adequada.

A aquisição da FISC pela Keyloop sucede às da RAPID RTC, da enquiryMAX e da MotorDocs, no início deste ano. Estas empresas melhoraram a capacidade da Keyloop de apoiar os concessionários no seu percurso da transformação digital. A adição da FISC permitirá que a Keyloop estenda as suas soluções digitais a OEM e instituições de crédito.

Tom Kilroy, CEO, Keyloop, comenta:

"É com grande satisfação que damos as boas-vindas à FISC na crescente família Keyloop, para melhorar a nossa oferta a OEM e concessionários. Ao promover melhorias em todo o percurso de compra e de pós-venda, iremos, por fim, transformar a experiência global para os consumidores e concessionários. A aquisição da FISC é fantástica porque, embora mais de 90% dos veículos sejam adquiridos através de um contrato de crédito, apenas 20% destes negócios são bem sucedidos. Por isso, a capacidade dos concessionários e dos OEM de fidelizarem os clientes pela renovação do seu veículo, no ponto ideal, é muito importante. Do ponto de vista do consumidor, sabemos que o financiamento é um ponto-chave de conflito na experiência de compra de automóveis. Os produtos da FISC podem tornar o processo de renovação de veículos mais tranquilo e personalizado para o comprador.

"Vemos realmente um futuro emocionante para o setor automóvel e a integração da FISC no nosso portefólio abre várias oportunidades para apoiar a atual transformação digital da indústria."

Simon Young, Diretor-geral, FISC, comenta:

"É com grande satisfação que nos juntamos à Keyloop na sua missão de promover a experiência de compra e propriedade do automóvel. O nosso objetivo é fornecer sistemas e serviços que melhorem a eficiência, a eficácia e a rentabilidade e, juntamente com a Keyloop, continuaremos a inovar no financiamento automóvel para os consumidores, OEM e concessionários, a nível internacional."

Notas do editor

Sobre a Keyloop

A missão da Keyloop é criar e conectar tecnologia que melhore a experiência de compra e propriedade de veículos, em parceria com concessionários e OEM. É um dos principais fornecedores globais de soluções de software para a indústria do comércio automóvel, trabalhando com aproximadamente 18 000 concessionários e a maior parte dos fabricantes de automóveis, em 100 países. Sedeada no Reino Unido, a Keyloop também realiza negócios na região EMEA e na Ásia. Para obter mais informações, visite www.keyloop.com.

Sobre a FISC

Desde 2004 que a FISC fornece, à indústria automóvel, soluções de financiamento, seguros e formação, em conformidade com protocolo FCA. Os seus produtos SaaS líderes de mercado ajudam instituições de crédito, OEM e concessionários a aumentar as vendas de veículos, maximizar a retenção de clientes e melhorar a rentabilidade. Utilizados por 14 fabricantes automóveis e empresas financeiras, os sistemas e serviços da FISC são utilizados em mais de 1700 concessionários, no Reino Unido e internacionalmente. Para obter mais informações, visite https://www.fisconline.co.uk/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1444817/Keyloop_Logo.jpg

SOURCE Keyloop