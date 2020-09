L'autore internazionale del best-seller Shantaram, Gregory David Roberts, pubblica il suo primo singolo: "Drive All Night"

Drive All Night è un percorso musicale fatto di amore, sofferenza e desiderio di sfuggire al dolore di un amore non corrisposto. Prodotto da GDR e Dale 'Dizzle' Virgo (Drake/ Florence + The Machine/ Kendrick Lamar/ Rihanna), il brano si apre con la chitarra elettrica su un basso reggae, prima che la dolce voce melodica di Janeel Mills e Saine 'Red' Rapley lenisca l'anima ed evochi immagini di una strada aperta, percorsa in auto durante la notte, superando il confine con un'altra contea.

GDR ha dichiarato: "La musica mi ha salvato, mi ha ispirato, nel bel mezzo della mia sofferenza, a continuare ad andare avanti e a non arrendermi mai!"

L'album di debutto Love&Faith è una fusione eclettica di generi musicali, Pop/ R&B/ Country/ Reggae/ House, con un testo ispirato ai sei anni di solitudine spirituale vissuti da GDR; uscirà il 4 dicembre 2020.

Una serie TV basata su Shantaram e sul suo sequel, The Mountain Shadow, è attualmente in produzione da parte di Apple TV +, Paramount TV e Anonymous Content. Per il 2020 è prevista la pubblicazione di un nuovo libro, The Spiritual Path, basato sulla sua esperienza di 6 anni fuori dal mondo e interamente dedicato a un percorso spirituale.

