Gregory David Roberts, l'auteur du best-seller international Shantaram sort son premier single « Drive all Night »

Drive All Night vous emmène dans un voyage musical d'amour, de peine de cœur et de désir d'échapper à la tristesse d'un amour non partagé. Produite par GDR et Dale « Dizzle » Virgo (Drake/ Florence + The Machine/ Kendrick Lamar/ Rihanna), la chanson commence avec le son de guitare électrique sur une basse reggae, viennent ensuite les voix douces et mélodieuses de Janeel Mills et Saine « Red » Rapley, qui apaisent l'âme et évoquent les images de la route dégagée alors qu'elles conduisent dans la nuit, franchissant une nouvelle ligne paroissiale.

« La musique m'a sauvé, elle m'a inspiré à ne jamais abandonner même dans la souffrance ! », explique GDR.

Son premier album Love&Faith, dont la sortie est prévue le 4 décembre 2020, est un mélange éclectique de genres musicaux tels que la Pop, le R&B, la Country, le Reggae et la House, ainsi que de chant lyrique inspiré par les six ans d'isolement spirituel de GDR.

Pour plus d'informations :

Jodie Dalmeda

[email protected]

Suivez GDR :

Website | Facebook| Twitter | Instagram

Notes à l'intention des Rédacteurs :

Apple TV +, Paramount TV et Anonymous Content produisent actuellement une série télévisée basée sur Shantaram et sa suite The Mountain Shadow. Le nouveau livre de GDR The Spiritual Path, basé sur son expérience de 6 ans de retraite spirituelle, devrait être publié en 2020.

TÉLÉCHARGER L'OEUVRE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1273006/Drive_All_Night.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273005/GDR_Logo.jpg

Related Links

https://gregorydavidroberts.com



SOURCE Empathy Arts