L'IOT Solutions World Congress 2022 dà nuovo slancio alla trasformazione digitale dell'industria

La trasformazione industriale reimmaginata

IOTSWC strutturerà il programma del Congresso in cinque temi che esprimono un nuovo approccio intersettoriale: Ottimizzazione Aziendale, Intelligenza Artificiale, Connettività, Sicurezza ed Esperienza del Cliente.

L'elenco dei relatori comprende Ann Dunkin, Chief Information Officer del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e autore di Industrial Digital Transformation: Accelerare la trasformazione digitale con l'ottimizzazione aziendale, l'AI e l'Industria 4.0; Lucien Engelen, innovatore di fama mondiale e fondatore e CEO di Transform.Health; Shafi Ahmed, chirurgo colorettale, futurista e innovatore; Hiroshi Yamamoto, Corporate VP of Digital Innovation Technology Center e Corporate Digitization di Toshiba; Mark Geckeler, DPP Alliance Head del gruppo Volkswagen; Gunter Beitinger, Senior VP di Manufacturing & Head of Factory Digitalization di Siemens; Stuart Bashford, CTO del gruppo Buhler; Matthias Kuss, CEO, FMC Data Solutions di Fresenius Medical Care; Juha Pankakoski, Chief Digital Officer di Konecranes; e Jesper Toubol, VP of Operations – Moulding Production di Lego Group.

Testbed Area

IOTSWC presenterà anche un banco di prova con 10 esempi di nuovi servizi e soluzioni oggetto di sviluppo e test in condizioni reali allo scopo di essere implementati in modo scalabile. I progetti selezionati comprendono soluzioni per i settori automobilistico, dell'edilizia, alimentare e della gestione urbana, tra cui un frigorifero intelligente che utilizza le telecamere IA per ridurre gli sprechi alimentari e applicare prezzi dinamici, un servizio gemello digitale progettato per implementare un servizio pay-per-use per il settore edile e un sistema intelligente di conservazione del patrimonio in grado di anticipare le esigenze di manutenzione delle risorse attraverso la realtà virtuale e il monitoraggio da remoto.

