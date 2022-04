O IOT Solutions World Congress 2022 dá um novo ímpeto à transformação digital das empresas

Organizada pela Fira de Barcelona em parceria com o Industry IOT Consortium® (IIC™), a edição de 2022 apresentará as soluções de 310 expositores, incluindo a ABB, a Altair, a Amazon Web Services, a BrainCube, a Crowdstrike, a Deloitte, a Device Authority, a EMnify, a Faircom Corporation, a Fiware, a Hornet Security, a Huawei, a Kaspersky, a KNX, a Libellium, a Palo Alto, a Richardson RFPD, a Relayr, a Siemens, a Sternum and Trellix e a TXOne Networks.

A transformação empresarial reinventada

O IOTSWC irá estruturar o programa do congresso à volta de cinco temas que expressam uma nova abordagem intersetorial: otimização de negócios, inteligência artificial, conectividade, segurança e experiência do cliente.

A lista de oradores inclui Ann Dunkin, Chief Information Officer do Departamento de Energia dos EUA e autora dos livros "Industrial Digital Transformation: Accelerate digital transformation with business optimization", "AI" e "Industry 4.0"; Lucien Engelen, inovador de renome mundial e fundador e CEO da Transform.Health; Shafi Ahmed, cirurgião colorretal, futurista e inovador; Hiroshi Yamamoto, Corporate VP do Digital Innovation Technology Center and Corporate Digitization na Toshiba; Mark Geckeler, DPP Alliance Head no grupo Volkswagen; Gunter Beitinger, Senior VP de Manufacturing e Head of Factory Digitalization na Siemens; Stuart Bashford, CTO do grupo Buhler; Matthias Kuss, CEO, FMC Data Solutions na Fresenius Medical Care; Juha Pankakoski, Chief Digital Officer da Konecranes; e Jesper Toubol, VP of Operations – Moulding Production no grupo Lego.

Zona de Ensaios

O IOTSWC também contará com uma "plataforma de ensaios" com 10 exemplos de novos serviços e soluções que estão a ser desenvolvidos e testados em condições de vida real com o objetivo de serem distribuídos de uma forma escalável. Os projetos selecionados incluem soluções para os setores automóvel, da construção, da alimentação e da gestão urbana, tais como um frigorífico inteligente que utiliza câmaras de IA para reduzir o desperdício de alimentos e aplicar preços dinâmicos, um serviço digital duplo concebido para implementar um serviço pay-per-use para a indústria da construção, e um sistema inteligente de conservação do património capaz de antecipar as necessidades de manutenção dos ativos através de realidade virtual e monitorização remota.

