L'Oréal Paris è felice di annunciare che Katherine Langford è la nuova ambasciatrice internazionale del brand

Coraggiosa e sicura di sé, Katherine Langford ha un forte impatto sulla sua generazione. L'attrice emergente è conosciuta per il personaggio di Hannah Baker in Tredici (13 Reasons Why) e per aver interpretato forti e giovani protagoniste femminili.

Fuori dallo schermo Katherine è una ragazza impegnata, promuove la tolleranza ed è molto sensibile all'uguaglianza di genere. Sui suoi social parla dei problemi relativi alla fiducia in se stessi ed è un modello positivo per tutte le donne. A soli 24 anni incarna perfettamente i valori L'Oréal Paris con la sua positività, il suo talento e le sue opinioni. La famiglia L'Oréal Paris è orgogliosa di dare il benvenuto a Katherine!

DA PERTH A HOLLYWOOD

Katherine nasce a Perth, in Australia, nel 1996. Prima di intraprendere la sua carriera di attrice, Katherine era un'eccellente nuotatrice classificata a livello nazionale, studiava musica e teatro. La sua carriera è iniziata con un'audizione su Skype per la serie televisiva che le cambierà la vita. Tredici (13 Reasons Why) divenne un fenomeno mondiale come la storia del suo personaggio. Katherine è in Tuo, Simon (Love, Simon), commedia romantica-drammatica per adolescenti.

Nel 2019 Katherine è apparsa nel thriller dal cast stellare Cena con delitto (Knives Out) interpretando il ruolo di Meg Thrombey. Film candidato agli Oscar e ai Golden Globes racconta il caso della misteriosa morte del patriarca della famiglia Thrombey, Harian, e le vicende dei membri della famiglia a seguito della sua morte.

Inoltre Katherine in Cursed, la nuova serie tv che racconta una re-immaginazione della leggenda arturiana, interpreterà un'altra forte eroina, Nimue. L'uscita è prevista il 17 luglio 2020.

WOMAN OF WORTH E INFLUENCER

"Sii audace. Sii coraggioso. Sii gentile" firma uno dei post di Katherine sensibilizzando la conoscenza della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Come Hannah in Tredici (13 Reasons Why) è diventata un modello per i giovani e li ha ispirati ad essere gentili con se stessi e gli altri. Katherine si è sempre occupata dei problemi che riguardano la salute mentale, ma il suo ruolo nella popolare serie tv di Netflix ha davvero segnato l'inizio della consapevolezza su questo importante argomento.

Katherine inoltre è molto impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'uguaglianza, sia di genere che di sesso. Mentre studiava per recitare la parte di Hannah, ha lavorato con uno psichiatra specializzato in adolescenti su It's On Us, campagna di consenso sessuale degli Stati Uniti.

Katherine ha anche interpretato Leah Burke nel film in Tuo, Simon (Love, Simon) che esplora il viaggio del coming out del suo migliore amico Simon che finalmente ritrova se stesso.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Katherine Langford nella famiglia L'Oréal Paris. Modella, giovane donna di talento e sicura di sé, utilizza i suoi social per comunicare positività. Il suo successo è in forte ascesa! Come giovane e splendente eroina che incoraggia le persone a credere in loro stesse, è l'Ambasciatrice perfetta per incarnare il nostro messaggio: tutti noi valiamo".

DELPHINE VIGUIER-HOVASSE

Presidente Globale L'Oréal Paris

"L'Oréal Paris crea un nuovo modo di vivere la bellezza grazie ad un messaggio fondamentale: ognuno di noi vale. Bisogna imparare ad amare se stessi, ad essere coraggiosi e sicuri di sé. Le persone della mia età non dovrebbero avere paura di essere se stesse perché è ciò che ci rende belli. Quando sai che vali, vivi la vita al massimo. Avendo sempre sostenuto l'empowerment, posso dire di essere molto grata di entrare a far parte della famiglia delle Ambasciatrici L'Oréal Paris".

KATHERINE LANGFORD

#WORTH IT

LA PRIMA CAMPAGNA L'ORÉAL PARIS CHE VEDRÀ KATHERINE LANGFORD PROTAGONISTA SARÀ A SETTEMBRE PER IL LANCIO DEL NUOVO AIR MASCARA E DELLA COLORAZIONE CASTING CRÈME GLOSS.

