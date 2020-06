L'Oreal Paris представляет Кэтрин Лэнгфорд - нового посла международного бренда

Смелая и уверенная в себе Кэтрин Лэнгфорд уже оказала большое влияние на свое поколение. Актриса стала известна широкой публике благодари роли Ханны Бейкер в сериале «13 причин почему»; она часто играет девушек с сильным характером. Но и за кадром Кэтрин ничем не уступает своим героиням, активно освещая вопросы гендерного равенства и выступая за толерантность. Используя свою популярность, она часто рассказывает пользователям Интернета об уверенности в себе и для многих женщин уже стала примером для подражания. В свои 24 года, будучи талантливой и позитивной девушкой с твердыми убеждениями, Кэтрин являет собой истинное воплощение ценностей L'Oreal Paris. Мы с гордостью приветствуем Кэтрин в нашей семье!

ИЗ ПЕРТА В ГОЛЛИВУД

Кэтрин родилась в городе Перт в Австралии в 1996 году. До того, как стать актрисой, она занималась плаванием и достигла успехов на национальном уровне, а также изучала музыку и драматургию. Ее карьера началась с прослушивания в Skype на роль в сериале, который впоследствии изменил ее жизнь. «13 причин почему» получил мировую популярность, как и его главная героиня, чья история тронула сердца миллионов людей. После этой прорывной роли Кэтрин снялась в романтической комедии для подростков «С любовью, Саймон». В 2019 году она появилась в триллере со звездным актерским составом «Достать ножи», где сыграла Мэг Тромби. Фильм, повествующий о загадочной смерти Харлана, главы семейства Тромби, и расследовании этого дела его родными, получил номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Затем Кэтрин снялась в роли Нимуэ в сериале «Проклятая», который представляет иной взгляд на легенды о короле Артуре, ставя во главу угла истории женщин. Сериал «Проклятая» будет доступен на стриминговом сервисе 17 июля.

СИЛЬНАЯ И ВЛИЯТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

«Будьте добрыми и смелыми. Верьте в свои силы», — гласит один из постов Кэтрин, посвященный Всемирному дню психического здоровья. Сыграв роль Ханны в сериале «13 причин почему», для многих молодых людей она стала образцом для подражания и вдохновила их на доброе отношение к себе и окружающим. Проблемам, связанным с психическим здоровьем, Кэтрин всегда уделяла большое внимание, но после роли в популярном сериале от Netflix она еще больше погрузилась в этот важный вопрос. Кэтрин также выступает за гендерное равенство и равноправие людей различной сексуальной ориентации. Во время подготовки к роли Ханны она консультировалась с психиатром, который работал с подростками в рамках американской кампании по борьбе с сексуальным насилием It's On Us. Кэтрин также снялась в роли Леи в фильме о подростках ЛГБТК+ «С любовью, Саймон», который рассказывает о жизни лучшего друга Леи Саймона и его поисках себя.

«Мы рады приветствовать Кэтрин в семье L'Oreal Paris! Кэтрин — талантливая и уверенная в себе девушка, которая использует свою популярность, чтобы сделать мир лучше. Она действительно пример для подражания. Мы уверены, что впереди Кэтрин ждет еще больший успех. Юная, прекрасная актриса, которая вдохновляет людей поверить в себя. Кэтрин — идеальная посланница марки, воплощающая наш главный манифест: "Мы все этого достойны"».

Дельфин Вигье-Овас

Международный президент марки L'Oréal Paris

«L'Oreal Paris — это марка, которая задает тренды в сфере красоты, и ее главное послание звучит так: "Вы е этого достойны". Это значит, что нужно научиться любить себя, научиться быть смелыми и верить в свои силы! Мои ровесники не должны бояться быть собой: именно это придает нам красоту и уникальность. Когда знаешь, что достоин этого, то живешь по-настоящему полной жизнью. Расширение прав и возможностей всегда имело для меня исключительное значение, и я очень благодарна за то, что стала частью этой замечательной и вдохновляющей команды посланниц марки».

#WORTHIT

