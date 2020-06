L'Oréal Paris Presenta a Katherine Lagnford Como Su Nueva Portavoz Internacional

Audaz y segura de sí misma, Katherine Langford tiene y genera gran impacto en su generación. La actriz es conocida por su papel como Hannah Baker en la serie Por Trece Razones y por interpretar a mujeres fuertes en papeles protagonistas. Es una mujer empoderada tanto dentro, como fuera de la pantalla. Siempre defiende la tolerancia y es un altavoz para la igualdad de género. Utiliza su influencia para promover conversaciones en las redes sociales sobre asuntos relacionados con la confianza, convirtiéndose así en un modelo a seguir para todas las mujeres. Con solo 24 años, representa los valores de L'Oréal Paris con su positividad, su talento y sus convicciones; la marca está orgullosa de dar la bienvenida a Katherine a la familia.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8734251-katherine-langford-new-loreal-spokesperson/

DE PERTH A HOLLYWOOD

Katherine nació en Perth, Australia en 1996. Antes de comenzar su carrera como actriz, Katherine destacó como nadadora – llegando a clasificarse a nivel nacional – y estudió música y teatro. Su carrera finalmente despegó en una audición a través de Skype para la serie que cambiaría su vida. Por Trece Razones se convirtió en un fenómeno mundial y su protagonista, con una historia ficticia, llegó a millones de personas. Katherine continuó su carrera con éxito con la tragicomedia romántica adolescente Love Simon. En 2019, Katherine actuó en el aclamado thriller Knives Out interpretando a "Meg Thrombey". La película ha sido nominada a los Oscar y Globos de Oro y trata la misteriosa muerte de Harlan, patriarca de la familia Thrombey, y cómo su familia gestiona las secuelas. Su próximo proyecto, Cursed, habla de la historia de otra heroína "Nimue", una recreación de las leyendas artúricas con mujeres al mando que se estrenará el 17 de Julio.

UNA MUJER QUE LO VALE E INFLUYENTE

"Sé audaz, sé valiente, sé amable" firma uno de los mensajes de Katherine para concienciar sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Interpretando a Hannah en "Por 13 Razones" se convirtió en un ejemplo a seguir para los jóvenes y los inspire a tratarse bien a ellos mismos y a los demás. Katherine siempre se había preocupado por los asuntos relacionados con la salud mental, pero su papel en la popular serie de Netflix marcó el comienzo de su concienciación sobre este tema universal. Katherine también es una apasionada de crear conciencia en asuntos como la igualdad de género, sexualidad, edad y raza. Se preparó para el papel de Hannah, trabajando con un psiquiatra especializado en adolescentes con la campaña It's On Us sobre consentimiento sexual en Estados Unidos. Katherine también interpretó a Leah en la película adolescente LGBTI+ Love Simon, un personaje que explora el viaje de su mejor amigo Simon al desvelar su sexualidad y encontrarse a sí mismo.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Katherine a la familia de L'Oréal Paris como portavoz. Ella es un modelo a seguir, una mujer con talento y segura de sí misma que utiliza sus redes sociales para transmitir una influencia positiva. Katherine es una estrella que solo puede crecer. Como heroína que anima a la gente a creer en ellos mismos, es la portavoz perfecta para personificar nuestra misión como marca: porque todos lo valemos."

Delphine Viguier-Hovasse

Presidenta Global de L'Oréal Paris

"L'Oréal Paris es la marca que crea las tendencias de belleza con un mensaje esencial: todos lo valemos. ¡Todo es cuestión de aprender a quererte a ti mismo, a ser valiente y a sentirte seguro de ti mismo! La gente de mi edad no debería de tener miedo a ser ellos mismos porque eso es lo que nos hace bellos. Cuando sabes que lo vales, vives tu vida plenamente. Valorando siempre el empoderamiento, puedo decir que estoy muy agradecida de ser parte de esta familia de portavoces tan inspiradora"

Katherine Langford

#WORTHIT

LAS PRIMERAS CAMPAÑAS QUE PROTAGONIZARÁ KATHERINE LANGFORD PARA L'ORÉAL PARIS SERÁN AIR MASCARA Y CASTING CRÈME GLOSS EN 2020.

Video:

https://mma.prnewswire.com/media/1190855/LOreal_Paris.mp4

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/1176242/LOreal_Paris_Katherine_Langford.jpg

SOURCE L’Oréal Paris