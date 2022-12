La scelta terapeutica basata sulla conta delle cellule tumorali circolanti misurate in un semplice prelievo di sangue tramite CELLSEARCH® prolunga in modo significativo la sopravvivenza delle pazienti affette da carcinoma mammario metastatico

Nuovi dati mostrano che la conta delle CTC (Cellule Tumorali Circolanti)* come strumento decisionale per la selezione tra terapia endocrina e chemioterapia può portare ad un miglioramento della sopravvivenza e della qualità della vita per le pazienti con carcinoma mammario metastatico ER+/HER2-.

BOLOGNA, Italia e HUNTINGDON VALLEY, Pa., 22 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, azienda leader nel campo della biopsia liquida e delle tecnologie per lo studio di cellule singole, ha annunciato i risultati promettenti dello studio STIC sulla sopravvivenza globale (OS) nelle pazienti con carcinoma mammario metastatico ER+ /HER2-. Questo studio di fase III (n=755), randomizzato e multicentrico ha confrontato l'efficacia della scelta terapeutica guidata dal medico rispetto a quella basata sul numero di CTC. Dopo aver mostrato i risultati relativi alla sopravvivenza libera da progressione (PFS) nel 2018[1], il professor Francois-Clément Bidard ha presentato al San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), dati che dimostrano che una singola valutazione del numero di CTC effettuato con il sistema CELLSEARCH prima dell'inizio del trattamento può portare a un aumento della sopravvivenza nei pazienti metastatici[2].

"Siamo rimasti particolarmente colpiti dal sottogruppo di pazienti con un profilo di rischio clinico basso e un numero di CTC ≥ 5, per le quali i medici, in base alle linee guida, hanno selezionato la terapia endocrina. Queste pazienti, quando trattate con chemioterapia, hanno invece mostrato una sopravvivenza in media superiore di 16 mesi", dichiara FC Bidard, professore di oncologia medica e coordinatore della ricerca sul cancro al seno presso l'Institut Curie a Parigi. "Questo è il primo studio in assoluto che dimostra l'utilità clinica della conta delle CTC nelle pazienti con carcinoma mammario metastatico. I risultati aprono la strada al futuro utilizzo della conta delle CTC per guidare la difficile decisione tra un'ulteriore linea di terapia endocrina o chemioterapica per le pazienti che in precedenza avevano ricevuto inibitori CDK4/6 come terapia di prima linea o adiuvante."

Il cancro al seno è il tumore maligno più comunemente diagnosticato nelle donne in tutto il mondo. Tra i vari sottotipi l'HR+/HER2- è il più diffuso[3] e il miglioramento della sopravvivenza a lungo termine rimane ancora una sfida.

CELLSEARCH è il primo e unico esame del sangue validato clinicamente e approvato dalla Food & Drug Administration (FDA) statunitense per la conta delle CTC nel carcinoma mammario metastatico e viene utilizzato insieme ad altri metodi per il monitoraggio clinico. "Siamo entusiasti dei risultati positivi di questo studio" ha dichiarato Fabio Piazzalunga, presidente e CEO di Menarini Silicon Biosystems. "Il fatto che il nostro test CELLSEARCH CTC* abbia avuto un impatto così significativo sulla sopravvivenza delle pazienti è molto promettente. Riteniamo che questi nuovi dati potranno essere di aiuto in futuro per guidare gli oncologi nelle loro decisioni terapeutiche. "

Informazioni su CELLSEARCH

Il test CELLSEARCH CTC è un semplice esame del sangue che supporta il medico nella valutazione della prognosi in pazienti con cancro metastatico della mammella, della prostata o del colon-retto. Il test CELLSEARCH CTC è il primo e unico test per il rilevamento delle CTC che è stato autorizzato dalla FDA. La presenza di CTC nel sangue periferico, evidenziata dal test CELLSEARCH CTC, viene associata ad una diminuzione della sopravvivenza totale in pazienti sottoposti a trattamento per tumore metastatico al seno, colon-retto o prostatico. Il sistema CELLSEARCH è la tecnologia per la cattura delle CTC più ampiamente studiata, con oltre 800 pubblicazioni in riviste scientifiche.

Il test CELLSEARCH CTC non è autorizzato o approvato per guidare le decisioni terapeutiche. Per una descrizione completa dell'impiego previsto consultare https://documents.cellsearchctc.com.

Informazioni su Menarini Silicon Biosystems (MSB)

Menarini Silicon Biosystems offre tecnologie e soluzioni avanzate per lo studio delle cellule rare che forniscono ai ricercatori clinici accesso a una risoluzione senza precedenti nell'analisi delle cellule e la loro caratterizzazione molecolare.

Menarini Silicon Biosystems, che ha sedi a Bologna e a Huntington Valley (Pennsylvania, USA), è una società interamente controllata dal Gruppo Menarini, multinazionale farmaceutica, biotecnologica e di diagnostica, con sede a Firenze e con oltre 17.000 dipendenti in 140 paesi.

*Il test CELLSEARCH CTC è autorizzato dalla FDA solo per il rilevamento e la conta delle CTC per aiutare i medici nella gestione di pazienti con tumori metastatici della mammella, della prostata e del colon-retto se utilizzato insieme ad altri metodi clinici di monitoraggio. Le prestazioni, la sicurezza e l'efficacia per questo nuovo uso previsto (decisione sulla gestione del paziente) non sono state stabilite e non sono autorizzate o approvate dalla FDA.

