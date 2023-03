La soluzione di sicurezza di Hikvision aiuta a curare gli animali dello zoo in Francia

HANGZHOU, Cina, 30 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Hikvision ha assistito lo ZooPark Beauval di Saint Aignan sur cher, in Francia, nella cura dei suoi animali, tra cui leoni marini e una recente madre panda con i suoi cuccioli. Classificato come il 4° più bello del mondo, lo Zoo si prende cura di oltre 35.000 animali su 40 ettari. Quando è arrivato il momento di rinnovare i sistemi del parco, l'azienda si è rivolta all'integratore di sistemi SRTC, che ha utilizzato telecamere Hikvision.

System Integrator: prendersi cura degli animali in modo efficiente

Hikvision's security solution helps to care for zoo animals in France Hikvision's security solution helps to care for zoo animals in France

Lo zoo voleva ottimizzare la cura degli animali, in particolare il monitoraggio di leoni marini e panda.

I guardiani dovevano avere la possibilità di monitorare i leoni marini h24, soprattutto controllando i tempi di riposo e pasti consumati. Dovevano essere in grado di vedere gli animali ovunque si trovassero nel loro recinto, il che a volte significava sbirciare negli angoli bui.

Monitorare e tutelare la vita dei panda significa anche prendere parte a momenti più teneri come la recentemente nascita di due cuccioli gemelli da una mamma panda presente nel parco. Si è trattato di un momento particolarmente gioioso per lo zoo, poiché sebbene i panda non siano più ufficialmente in pericolo di estinzione, sono ancora classificati come vulnerabili. Lo zoo doveva tenere d'occhio i cuccioli e alcune parti del recinto dei panda sono poco illuminate, quindi le telecamere utilizzate dovevano fornire immagini eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione.

La soluzione: immagini dettagliate e colorate 24/7

Per i leoni marini, la SRTC ha installato Telecamere 4 MP ColorVu Fixed Turret Network (DS-2CD2347G2), semplici ed efficaci. La tecnologia ColorVu fornisce un'immagine chiara a colori senza la necessità di avere fattori che possano infastidire gli animali, come luci o spie laser. Sono state installate anche telecamere Fisheye da 12MP (DS-2CD63C5) per fornire una visione dell'intera area di riposo.

I panda necessitavano di un monitoraggio più intensivo, quindi Le PTZ 32X DarkFighterX IR Network Speed Domes (DS-2DF5232X-AE3(T5)) si sono rivelate la scelta più adatta. La tecnologia DarkFighter X offre un'immagine a colori su lunghe distanze anche in condizioni di scarsa illuminazione, fino a 0,0005 lux. In questo modo è possibile identificare gli animali più precisamente, consentendo ai veterinari di monitorare, tra le altre cose, le cure, la dieta e l'attività. I PTZ con zoom ottico elevato consentono di ricercare i più piccoli dettagli su impianti tecnici in movimento.

Un ulteriore vantaggio per lo Zoo è stato l'utilizzo di telecamere per tenere sotto controllo il sistema di cabinovie. Il sistema di 24 cabine porta fino a 21.000 visitatori al giorno per 780 metri attraverso lo zoo. Le telecamere Hikvision possono aiutare gli operatori a vedere quante persone prendono la cabinovia ogni giorno. Questo non solo aiuta a pianificare, ma anche a verificare che non ci siano persone o ostacoli sulle linee, in modo che il personale possa iniziare a operare in sicurezza al mattino.

Sylvain Spodar, direttore dei sistemi informativi dello ZooPark di Beauval, afferma: "Siamo soddisfatti del nostro nuovo sistema che ci permette di tenere sotto controllo gli animali in modo più efficiente. I nostri guardiani sono entusiasti dei miglioramenti che si sono apportati quotidianamente al loro lavoro, grazie alla qualità delle immagini riprodotte dalle nuove telecamere".

Il progetto iniziò nel 2020 con il rinnovamento del sistema di videosorveglianza. Tuttavia, il System Integrator riuscì a identificare altre tecnologie di cui lo Zoo avesse bisogno e ad implementarle in modo graduale: oltre alle telecamere, furono compresi tre NVR e il software di gestione HikCentral, i quali consentono di controllare e gestire centralmente sia tutte le telecamere installate nel parco, sia videowall e business intelligence .

Vulnerabili e sensibili ai cambiamenti ambientali, gli animali hanno più che mai bisogno di attenzione e cure per sopravvivere. L'utilizzo della tecnologia per monitorare il loro benessere è uno strumento essenziale nell'adeguato svolgimento delle attività di organizzazioni come lo ZooPark Beauval.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2037242/Press_release_Hikvision_s_security_solution_helps_to_care_for_zoo_animals_in_France.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2037243/Helping_to_care_for_zoo_animals_blog_banner_1280x444.jpg

