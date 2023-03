Die Sicherheitslösung von Hikvision unterstützt die Pflege von Zootieren in Frankreich

HANGZHOU, China, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Hikvision unterstützt den Tiergarten ZooPark de Beauval in Saint Aignan sur Cher in Frankreich bei der Pflege seiner Tiere, darunter Seelöwen und neuerdings eine Panda-Mutter mit Jungen. Der Zoo belegt den 4. Platz unter den schönsten Zoos der Welt und betreut mehr als 35.000 Tiere auf einer Fläche von 40 Hektar. Als die Zeit kam, um die Systeme im Tierpark aufzurüsten, wandte sich die Zooleitung an den Systemintegrator SRTC, der Hikvision-Kameras für diese Aufgabe nutzte.

Herausforderung – effiziente Pflege von Tieren

Hikvision's security solution helps to care for zoo animals in France Hikvision's security solution helps to care for zoo animals in France

Der Zoo wollte seine Pflege für die Tiere optimieren, insbesondere die Überwachung der Seelöwen und Pandas.

Die Tierpfleger müssen in der Lage sein, die Seelöwen 24 Stunden am Tag überwachen zu können. Sie wollen sie auch während ihrer Ruhezeiten und ihrer Mahlzeiten im Auge behalten. Sie müssen die Tiere sehen können, wo immer sie sich in ihrem Gehege befanden, was manchmal bedeutet, dass sie sich in dunkle Ecken verkriechen.

Die Überwachung der Pandas erfolgte aus einem anderen und niedlicheren Blickwinkel, zumal eines der Pandaweibchen kürzlich Zwillinge gebärt hat. Dies war ein besonders freudvoller Moment im Zoo, da Pandas zwar offiziell nicht mehr vom Aussterben bedroht sind, aber immer noch als gefährdet eingestuft werden. Die Tierpfleger mussten die Neugeborenen im Auge behalten, und Teile des Panda-Gehäuses sind wenig beleuchtet, sodass die neuen Kameras eine hervorragende Bildgebung bieten mussten, um diesem Problem entgegenzuwirken.

Lösung – detaillierte, farbenfrohe Bilder rund um die Uhr

Für die Seelöwen installierte SRTC 4 MP-Netzwerk-Kameras mit Festanbringung von ColorVu (DS-2CD2347G2), die einfach und effektiv sind. Die ColorVu-Technologie liefert ein klares Farbbild, ohne die Tiere zu stören. Sie ist ideal für den mittleren Brennbereich, der im Gehäuse der Seelöwen benötigt wird. 12-MP-Fischaugenkameras (DS-2CD63C5) wurden ebenfalls installiert, um einen Blick auf ihren gesamten Ruhebereich zu bieten.

Die Pandas benötigten eine intensivere Überwachung, also wurden PTZ 32X DarkFighterX IR Network Speed Domes (DS-2DF5232X-AE3 (T5)) eingesetzt. Die DarkFighter X-Technologie liefert ein vollfarbiges Bild über große Entfernungen, selbst bei sehr niedrigen Lichtverhältnissen bis zu 0,0005 Lux. Dies ermöglicht es, die Tiere genauer zu identifizieren, sodass Tierärzte unter anderem Pflege, Ernährung und Aktivität überwachen können. Der hohe optische Zoom der PTZs ermöglicht die Suche nach kleinsten Details bei den beweglichen technischen Installationen.

Ein zusätzlicher Bonus für den Zoo war die Verwendung von Kameras, um das Seilbahnsystem im Auge zu behalten. Das System mit 24 Seilbahnkabinen transportiert täglich bis zu 21.000 Besucher über eine Strecke von 780 Metern über dem Zoo. Hikvision-Kameras können Betreibern helfen, zu sehen, wie viele Menschen die Seilbahn täglich nehmen. Dies hilft nicht nur bei der Planung, sondern auch dabei, sicherzustellen, dass sich keine Personen oder Hindernisse auf der Bahnstrecke befinden, sodass das Personal morgens gefahrlos mit dem Betrieb beginnen kann.

Sylvain Spodar, Direktor für Informationssysteme beim ZooPark de Beauval, sagt: „Wir freuen uns über unser neues System, das es uns ermöglicht, die Tiere effizienter im Auge zu behalten. Unsere Tierpfleger freuen sich über die qualitative Verbesserung der Bilder, die sie jetzt erhalten können, und die neuen Kameras helfen ihnen täglich bei ihrer Arbeit."

Das erste Projekt war die Sanierung des Videosicherheitssystems im Jahr 2020. Dem Team gelang es, andere Technologien zu identifizieren und nach und nach im ZooPark einzusetzen. Dazu gehörten neben Kameras auch die HikCentral-Videomanagement-Software und drei NVRs, die alle Kameras zentral steuern und außerdem Videowandmanagement und Geschäftsinformationen bieten.

Tiere sind verletzlich und empfindlich gegenüber Umweltveränderungen und brauchen mehr Aufmerksamkeit denn je, um zu überleben. Die Anwendung von Technologien zur Überwachung ihres Wohlbefindens ist ein willkommenes Werkzeug bei den Aktivitäten, die Organisationen wie der ZooPark de Beauval durchführen.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2037242/Press_release_Hikvision_s_security_solution_helps_to_care_for_zoo_animals_in_France.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2037243/Helping_to_care_for_zoo_animals_blog_banner_1280x444.jpg

