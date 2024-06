La tecnologia e l'expertise di Rockwell Automation aiutano Drillmec a sviluppare un'innovativa tecnologia per lo stoccaggio del carbonio

L'azienda italiana specializzata in impianti di perforazione utilizza l'intelligenza basata sui dati e l'automazione di precisione per massimizzare l'efficienza e minimizzare le emissioni

MILANO, 27 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, sta collaborando con Drillmec, un'azienda globale con sede in Italia specializzata nella perforazione onshore e offshore, che sta sviluppando nuove e innovative tecnologie di stoccaggio.

La tecnologia avanzata di Drillmec utilizza l'intelligenza basata sui dati e l'automazione di precisione per rendere la perforazione dei punti di ingresso per le nuove strutture di stoccaggio del carbonio, più veloce, più facile, più sicura e più conveniente. Questa iniziativa rafforza l'impegno di Drillmec nello sviluppare soluzioni che sfruttano la sua esperienza nella trivellazione e nei rig per ridurre le emissioni e raggiungere obiettivi ambientali.

Le attività di cattura e stoccaggio del carbonio ne prevedono l'intrappolamento nel punto di emissione – ad esempio, in una fabbrica – per poi pomparlo in un'idonea struttura di stoccaggio sotterranea dove viene immagazzinato in modo permanente, impedendone il rilascio nell'atmosfera.

Utilizzando i convertitori di frequenza CA Allen-Bradley PowerFlex TL XT 755 , il sistema di perforazione automatizzata di Drillmec è più preciso e mirato rispetto ai suoi predecessori. Ciò consente di raggiungere lo stato finale desiderato – la creazione di un punto di ingresso per nuove strutture di stoccaggio del carbonio – in meno tempo, utilizzando meno materiali e meno energia rispetto ai sistemi precedenti.

Attraverso una maggiore efficienza, una maggiore automazione e altre funzionalità avanzate, la nuova tecnologia ridurrà anche il numero di personale necessario in loco. Ciò contribuirà a contenere i costi e a migliorare la sicurezza del cantiere.

La tecnologia di Drillmec è adatta all'uso onshore e offshore. Riducendo i costi, contribuisce ad abbassare la barriera all'ingresso di nuovi impianti di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS). Ciò ha il potenziale per ridurre significativamente le emissioni legate a tutta una serie di usi industriali e domestici. Oltre a fornire tecnologia, Rockwell Automation ha collaborato fianco a fianco con Drillmec per ottimizzare il flusso di lavoro della perforazione, massimizzando l'efficienza e minimizzando le emissioni.

"Aiutare i nostri partner del settore a migliorare la sostenibilità e ridurre le emissioni è uno dei principi guida di Rockwell Automation", commenta Steffen Zendler, global business development manager – sustainability presso Rockwell Automation. "Questo progetto fa esattamente questo. Siamo molto lieti di lavorare con Drillmec per rendere la cattura e lo stoccaggio del carbonio non solo possibili, ma anche tecnicamente e commercialmente interessanti".

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di portare sul mercato questa nuova tecnologia di perforazione, progettata specificamente per consentire lo sviluppo di siti di cattura e stoccaggio del carbonio", aggiunge Mohamed Housny, vicepresident of marketing presso Drillmec. "La tecnologia e l'expertise di Rockwell Automation sono state fondamentali per raggiungere l'intelligenza, la precisione e il controllo necessari per il successo della nuova tecnologia. Apprezziamo la possibilità di continuare a lavorare con Rockwell Automation su questo progetto e su altri futuri".

Informazioni su Drillmec

Drillmec è un leader internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di piattaforme di perforazione e di workover per applicazioni onshore e offshore, nonché di un'ampia gamma di attrezzature di perforazione.

I risultati raggiunti in oltre 100 anni di esperienza internazionale sono stati riconosciuti dai clienti di tutto il mondo e derivano dal nostro impegno al miglioramento continuo attraverso la ricerca dell'alta qualità, una forte attenzione alle risorse umane e una notevole efficienza durante l'intero processo.

Tre principi sono al centro dell'identità della nostra azienda: sicurezza, ambiente e innovazione. La nostra reputazione di affidabilità in tutto il mondo riflette il nostro ampio sviluppo ingegneristico, consegne puntuali e un eccellente servizio post-vendita.

Drillmec è una realtà veramente globale ma rimane profondamente legata alle nostre radici nel cuore dell'ingegneria meccanica italiana. Ulteriori informazioni dul profilo di Drillmec sono disponibili al seguente link: https://www.drillmec.com/

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è una delle principali aziende mondiali nei settori dell'automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi del mondo.

Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle imprese industriali visitare http://www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436724/Drillmec_Image_for_Wire_Distribution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg