روكويل اوتوميشن تتعاون مع دريلميك لتطوير تكنولوجيا مبتكرة لتخزين الكربونالتقنية

الجديدة تعتمد على استخدام الذكاءالاصطناعي القائم على البيانات والأتمتة الدقيقة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والحد من الانبعاثات

ميلان27 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل اوتوميشن Rockwell Automation (NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، اليوم ، عن تعاونها مع شركة دريلميك ( Drillmec)، وهي شركة عالمية متخصصة في عمليات الحفر البري والبحري، مقرها في إيطاليا، لتطوير تقنيات تخزين جديدة ومبتكرة.

Rockwell Automation is collaborating with Drillmec, a global on- and offshore drilling specialist based in Italy that is developing new, innovative storage technologies. Using Allen-Bradley PowerFlex TL XT 755 AC drives, Drillmec’s automated drilling system is more precise and targeted than its predecessors. This enables it to achieve the desired end state -- the creation of an ingress point for new carbon-storage facilities -- in less time, using fewer materials, and less energy.

وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة لشركة دريلميك على الذكاء الاصطناعي القائم على البيانات والأتمتة الدقيقة لجعل نقاط دخول الحفر لمرافق تخزين الكربون الجديدة أسرع وأسهل وأكثر أمانًا وأكثر فعالية من حيث التكلفة. تدعم هذه المبادرة مساعي شركة دريلميك لتطوير حلول تعتمد على خبرتها في الحفر والتنقيب للحد من الانبعاثات وتحقيق الأهداف البيئية.

وتعتمد مبادرات احتجاز الكربون وتخزينه على احتجاز الكربون عند نقطة الانبعاث، (على سبيل المثال، في مصنع) ثم ضخه إلى منشأة تخزين تحت الأرض مناسبة حيث يتم تخزينه بشكل دائم، مما يمنع إطلاقه إلى الغلاف الجوي.

وباستخدام محركات Allen-Bradley PowerFlex TL XT 755 AC، يعتبر نظام الحفر الآلي لشركة دريلميك أكثر دقة واستهدافًا مقارنة بأسلافها، مما يساهم في تحقيق الاهداف المرجوة بإنشاء نقطة دخول لمرافق تخزين الكربون الجديدة، في وقت أقل، باستخدام مواد أقل، وطاقة أقل، مقارنة بما كان عليه الحال مع الأنظمة السابقة.

ومن خلال زيادة الكفاءة وعمليات الأتمتة وغيرها من الميزات المتقدمة، ستقلل التكنولوجيا الجديدة أيضًا من عدد الموظفين المطلوبين في الموقع. مما سيساهم في التحكم في التكاليف وتحسين سلامة الموقع.

وتتلائم تكنولوجيا شركة دريلميك مع متطلبات عمليات الحفر سواء البري او البحر. ومن خلال خفض التكاليف، تساهم هذه الكنولوجيا في تقليل العوائق امام انشاء وتطوير مرافق جديدة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، مما يؤدي الى خفض الانبعاثات الكربونية المنبثقة من الاستخدامات الصناعية والمنزلية. بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا، تعمل شركة روكويل اوتوميشن بشكل وثيق مع شركة دريلميك لتحسين سير عمل الحفر لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والحد الأدنى من الانبعاثات.

وقال ستيفن زندلر، مدير تطوير الأعمال العالمي والاستدامة في شركة روكويل اوتوميشن: "مساعدة شركائنا في الصناعة على تحسين الاستدامة والحد من الانبعاثات هي واحدة من المبادئ التوجيهية لشركة روكويل اوتوميشن، وهو ما ينطبق تماما مع مخرجات هذا المشروع. نحن سعداء للغاية للعمل مع شركة دريلميك لجعل التقاط الكربون وتخزينه ليس فقط ممكنًا، بل جذابًا من الناحية الفنية والتجارية."

ومن جهته قال محمد حسني، نائب رئيس التسويق في شركة دريلميك: "نحن متحمسون لإدخال هذه التكنولوجيا الجديدة للحفر إلى السوق، خاصة وانها مصممة خصيصًا لتطوير مواقع التقاط وتخزين الكربون". وأضاف قائلا: "ساهمت تكنولوجيا وخبرة شركة روكويل اوتوميشن في تحقيق الذكاء والدقة والتحكم المطلوب لنجاح هذه التكنولوجيا الجديدة. كما اننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركة روكويل اوتوميشن على هذا المشروع والمشاريع المستقبلية."

حول شركة دريلميك

شركة دريلميك Drillmec هي شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع أجهزة الحفر والتجهيز للاستخدامات البرية والبحرية بالإضافة إلى مجموعة واسعة من معدات الحفر.

وحازت النتائج التي حققتها الشركة على مدار اكثر من 100 عام على ثقة العملاء عبر مختلف أنحاء العالم، كما ساهمت هذه النتائج في تراكم خبراتنا الدولية، والتى تنبع من التزامنا الدائم بمواصلة التحسين المستمر لعملياتنا من خلال السعي لتحقيق اعلى معايير الجودة والتركيزعلى الموارد البشرية والكفاءة المشددة طوال العملية بأكملها.

كما تقوم هوية شركتنا على ثلاثة مبادئ تمثل جوهرها: السلامة والبيئة والابتكار. سمعتنا العالمية كشريك موثوق هي انعكاس لتطويرنا الهندسي الشامل وإنجاز المهمات في الوقت المناسب وخدمة ما بعد البيع الممتازة.

بالرغم من السمعة العالمية لشركة دريلميك الا انها لا تزال مرتبطة بعمق بجذورنا في قلب الهندسة الميكانيكية في إيطاليا. https://www.drillmec.com/en

نبذة عن شركة روكويل اوتوميشن

روكويل اوتوميشن Rockwell Automation المسجلة بالرمز (NYSE: ROK) في بورصة نيويورك، هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي، حيث نعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة روكويل اوتوميشن في ميلووكي،بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، حيث توظف الشركة ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية إضفاء الحياة على المؤسسات المرتبطة من خلال المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة .http://www.rockwellautomation.com

الصورة - https://urldefense.com/v3/__https://mma.prnewswire.com/media/2436724/Drillmec_Image_for_Wire_Distribution.jpg__;!!JhrIYaSK6lFZ!tEImeuE9G04R7sAIw2uIFyO5KDW40qvU_0sgDnsbdtBEFJiPmWedIlwDhhBMpZsxoraScu1tah9_eV54MPyd5rJVgHXvlxLs3AE$

الشعار - https://urldefense.com/v3/__https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg__;!!JhrIYaSK6lFZ!tEImeuE9G04R7sAIw2uIFyO5KDW40qvU_0sgDnsbdtBEFJiPmWedIlwDhhBMpZsxoraScu1tah9_eV54MPyd5rJVgHXvob0Expw$