L'École Ducasse e la Scuola di Arti Culinarie Auguste Escoffier annunciano una partnership accademica per lauree e soggiorni di studio all'estero

La collaborazione offre un prestigioso percorso per gli studenti che desiderano conseguire la laurea in arti culinarie presso l'École Ducasse in Francia

Parigi, Francia - Chicago, 24 maggio 2023 /PRNewswire/ -- - École Ducasse e Auguste Escoffier School of Culinary Arts (Escoffier) hanno annunciato oggi una nuova partnership accademica offerta agli studenti di Escoffier interessati a conseguire la laurea in arti culinarie con un programma di studio all'estero, presso i campus di École Ducasse in Francia.

École Ducasse and Auguste Escoffier School of Culinary Arts Announce Degree and Study Abroad Academic Partnership

La partnership è una collaborazione accademica tra Escoffier, il più grande brand di scuole culinarie negli Stati Uniti, e l'École Ducasse, scuola di cucina fondata dallo chef pluristellato Alain Ducasse. Grazie a questa partnership, gli studenti qualificati hanno ora l'opportunità di ampliare la propria formazione, sviluppare le proprie tecniche e imparare a fianco dei rinomati istruttori dell'École Ducasse presso le strutture all'avanguardia dei campus di Parigi.

"Con piacere diamo il benvenuto alla prossima generazione dei talentuosi studenti di Escoffier. Abbiamo progettato questi percorsi dedicati per ispirare e migliorare la loro esperienza educativa imparando dai nostri chef istruttori, dai Meilleurs Ouvriers de France, dagli artigiani e dagli esperti dell'ospitalità", ha dichiarato Elise Masurel, direttore generale dell'École Ducasse.

Gli studenti di Escoffier che hanno completato il programma di laurea associata o di diploma in arti culinarie presso i campus Escoffier di Austin o di Boulder, compresi i programmi di apprendimento a distanza online, possono accedere al secondo anno del corso di laurea triennale di École Ducasse e diplomarsi presso la prestigiosa scuola culinaria di Parigi, in Francia.

"Questa è una collaborazione di cui Auguste Escoffier sarebbe orgoglioso", ha dichiarato Kirk Bachmann, Presidente e Rettore del campus Escoffier di Boulder. "Questa collaborazione è un omaggio all'eredità di Auguste: gli chef si sostengono l'un l'altro e si impegnano sempre per imparare e affinare le tecniche", ha aggiunto Bachmann.

La partnership tra l'École Ducasse ed Escoffier comprende anche un'ampia gamma di programmi di studio all'estero della durata di otto o nove settimane per gli studenti Escoffier qualificati. Condotti dagli insegnanti di cucina e pasticceria dell'École Ducasse, i programmi immersivi sono concepiti per migliorare i programmi di base e per far vivere agli studenti la visione culinaria del famoso chef Alain Ducasse e la gastronomia francese durante il loro soggiorno in Francia.

Per maggiori informazioni sul programma di studio all'estero dell'École Ducasse e Escoffier, visitare il sito https://www.escoffier.edu/french-culinary-school/

Scuola di Arti Culinarie Auguste Escoffier

L'Auguste Escoffier School of Culinary Arts è il più grande marchio di scuola culinaria degli Stati Uniti (in base ai dati sulla popolazione studentesca attualmente riportati nell'IPEDS). È l'unico istituto accreditato negli Stati Uniti, disponibile attraverso il suo campus di Boulder, a offrire lauree culinarie al 100% online, che includono corsi di cucina e tirocini nel mondo reale del settore. Classificate tra le prime 10 scuole culinarie degli Stati Uniti da USA Today e al primo posto nel mondo da Chef's Pencil, i programmi professionali della scuola offrono la comprovata combinazione di un approccio classico e contemporaneo alla formazione delle competenze del settore moderno, nonché un curriculum incentrato sulla sostenibilità e sul business. Escoffier offre programmi di diploma in Arti culinarie, Pasticceria, Imprenditorialità alimentare e Arti culinarie a base vegetale, nonché diplomi di laurea in Arti culinarie e Pasticceria e diplomi di studi professionali associati (AOS) in Arti culinarie, Panificazione e pasticceria, Arti culinarie a base vegetale, Gestione delle operazioni di ospitalità e ristorazione, Nutrizione olistica e benessere e Imprenditorialità alimentare. La Auguste Escoffier School of Culinary Arts di Boulder, Colorado, è accreditata a livello nazionale dall'Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET). La Auguste Escoffier School of Culinary Arts di Austin, Texas, è accreditata a livello nazionale dal Council on Occupational Education (COE). La Auguste Escoffier School of Culinary Arts è un'istituzione certificata Great Place to Work™, una delle migliori scuole di apprendimento online di Newsweek e i suoi campus di Boulder (che include i programmi online) e Austin sono stati designati come scuole Military Friendly®. Per ulteriori informazioni: https://www.escoffier.edu/

École Ducasse

L'École Ducasse è una rete di scuole fondata nel 1999 dallo chef pluristellato Alain Ducasse, dedicata alla trasmissione dell'eccezionale competenza ed eccellenza francese nelle arti culinarie e della pasticceria.

L'École Ducasse gestisce tre scuole in Francia - Paris Studio, Paris Campus e l'École Nationale Supérieure de Pâtisserie - e scuole internazionali con Manila Campus nelle Filippine, Gurugram Campus in India e Nai Lert Bangkok Studio in Tailandia. Tutti sono accomunati dal desiderio di condividere la passione per la gastronomia con professionisti esperti, appassionati di cucina, professionisti in carriera e studenti. Questo ampio portafoglio di programmi mira a soddisfare tutte le esigenze di formazione: dai programmi brevi per esperti o appassionati di cucina ai programmi intensivi di due, quattro o sei mesi, fino ai programmi universitari triennali e ai corsi di laurea in arti culinarie e pasticceria.

L'École Ducasse fa parte di Sommet Education, leader mondiale nell'educazione all'ospitalità. Per maggiori informazioni: https://www.ecoleducasse.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2084395/Ecole_Ducasse.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2084634/Ecole_Ducasse_Logo.jpg

SOURCE École Ducasse