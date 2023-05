École Ducasse und Auguste Escoffier School of Culinary Arts kündigen akademische Partnerschaft für Studienabschlüsse und Studienaufenthalte im Ausland an

Die Zusammenarbeit eröffnet Student:innen einen prestigeträchtigen Weg zum Abschluss eines Kulinarik-Studiums an der École Ducasse in Frankreich

PARIS und CHICAGO, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die École Ducasse und die Auguste Escoffier School of Culinary Arts (Escoffier) kündigten heute eine neue akademische Partnerschaft an, die Escoffier-Student:innen, die ihren Abschluss in der Kochkunst machen wollen, ein immersives Auslandsstudienprogramm an den Standorten der École Ducasse in Frankreich ermöglicht.

Bei der Partnerschaft handelt es sich um eine akademische Zusammenarbeit zwischen Escoffier, der größten Marke für Kochschulen in den USA, und der École Ducasse, Culinary School, einer vom renommierten Sternekoch Alain Ducasse gegründeten Kochschule. Dank dieser Partnerschaft haben qualifizierte Student:innen nun die beispiellose Gelegenheit, ihre Ausbildung und Techniken zu erweitern und gemeinsam mit den renommierten Dozent:innen der École Ducasse in den hochmodernen Einrichtungen des Pariser Campus zu lernen.

"Wir heißen die nächste Generation talentierter Student:innen von Escoffier willkommen und haben diese speziellen Wege entwickelt, um ihre Bildungserfahrungen zu inspirieren und zu verbessern, indem wir von unseren Kochlehrer:innen, Meilleurs Ouvriers de France, Handwerker:innen und Hotelexpert:innen lernen", sagte Elise Masurel, Geschäftsführerin der École Ducasse.

Escoffier-Student:innen, die ihren Associate Degree oder Diplomstudiengang in Kochkunst an den Escoffier-Standorten in Austin oder Boulder erworben haben, einschließlich Online-Fernstudienprogrammen, sind berechtigt, am zweiten Jahr des dreijährigen Bachelor-Studiengangs in Kochkunst bei Ducasse teilzunehmen und ihren Abschluss an der prestigeträchtige Schule für Kochkunst in Paris, Frankreich, zu machen.

"Dies ist eine Partnerschaft, auf die Auguste Escoffier selbst stolz wäre", so Kirk Bachmann, Präsident und Provost des Escoffiers Boulder Campus. "Diese gemeinsame Anstrengung ist eine Hommage an das Vermächtnis von Auguste, dass Köche sich gegenseitig unterstützen und immer danach streben, zu lernen und Techniken zu verfeinern", fügte Bachmann hinzu.

Die Partnerschaft zwischen der École Ducasse und Escoffier umfasst auch eine breite Palette von acht- bis neunwöchigen Studienprogrammen im Ausland für qualifizierte Escoffier-Student:innen. Die von Koch- und Konditorlehrer:innen der École Ducasse geleiteten Intensivprogramme sollen die wichtigsten kulinarischen Kernprogramme ergänzen und den Student:innen während ihres Aufenthalts in Frankreich die kulinarische Vision des berühmten Küchenchefs Alain Ducasse und die französische Gastronomie für Studenten zum Leben erwecken.

Weitere Informationen über das Programm der École Ducasse und Escoffier Study Abroad Program finden Sie auf https://www.escoffier.edu/french-culinary-school/

Informationen zu Auguste Escoffier College of Culinary Arts

Auguste Escoffier School of Culinary Arts ist die größte kulinarische Schulmarke in den USA (basierend auf vergleichbaren Daten zur Schülerpopulation, die derzeit in IPEDSgemeldet wurden). Sie ist die einzige in den U.S.A. akkreditierte Institution, die über ihren Campus in Boulder 100 Prozent Online-Abschlüsse im Bereich der Kochkunst anbietet, die kulinarische Kurse und Praktika in der realen Welt der Branche beinhalten. Die professionellen Programme der Schule, die von USA Today in die Top 10 der kulinarischen Schulen in den USA und von Chef's Pencil zur Nummer eins in der Welt gewählt wurde, bieten eine bewährte Kombination aus klassischem und zeitgemäßem Ansatz für die Ausbildung von modernen Branchenkenntnissen sowie einen Lehrplan, der auf Nachhaltigkeit und Wirtschaft ausgerichtet ist. Escoffier bietet Diplomstudiengänge für kulinarische Künste, Konditoreikunst, Food Entrepreneurship und pflanzliche kulinarische Künste sowie Associate of Applied Science Degrees in kulinarischen Künsten, Konditoreikunst und Associate of Occupational Studies Degrees (AOS) in kulinarischen Künsten, Backen und Konditorei, pflanzlichen kulinarischen Künsten, Hotel- und Restaurantbetriebsmanagement, ganzheitlicher Ernährung und Wellness und Food Entrepreneurship. Auguste Escoffier School of Culinary Arts in Boulder, Colorado, ist von der Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET) national akkreditiert. Auguste Escoffier School of Culinary Arts in Austin, Texas, ist von der Council on Occupational Education (COE) national akkreditiert. Die Auguste Escoffier School of Culinary Arts ist eine "Great Place to Work-Certified™"-Einrichtung, eine Newsweek Top Online Learning School und ihr Boulder- (einschließlich Online-Programme) und Austin-Campus werden als Military Friendly®-Schulen bezeichnet. Weitere Informationen: https://www.escoffier.edu/

Informationen zu École Ducasse

Die École Ducasse ist ein 1999 von Sternekoch Alain Ducasse gegründetes Netzwerk von Schulen, das sich der Vermittlung von herausragendem französischen Fachwissen und Spitzenleistungen in der Koch- und Konditorkunst widmet.

Die École Ducasse betreibt drei Schulen in Frankreich - Paris Studio, Paris Campus und die École Nationale Supérieure de Pâtisserie - sowie internationale Schulen mit dem Manila Campus auf den Philippinen, Gurugram Campus in Indien und Nai Lert Bangkok Studio in Thailand. Sie alle eint der Wunsch, die Leidenschaft für die Gastronomie mit erfahrenen Fachleuten, aber auch mit Liebhabern der Gastronomie, Quereinsteigern und Studenten zu teilen. Dieses breit gefächerte Angebot deckt alle Ausbildungsbedürfnisse ab: von Kurzprogrammen für Fachleute oder Food-Enthusiasten über zwei-, vier- oder sechsmonatige Intensivprogramme bis hin zu dreijährigen Studiengängen und einem Bachelor-Abschluss in Kochkunst und Konditorei.

École Ducasse ist Teil von Sommet Education, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Gastgewerbe. Weitere Informationen: https://www.ecoleducasse.com/en

Medienkontakte:

École Ducasse

Frau Anouck Weiss

Chief Communication Officer

E-Mail: [email protected]

