LimaCorporate annuncia la prima chirurgia totale di spalla con l'utilizzo del sistema di guida intraoperatoria Smart Space Cubit

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italia, 1 aprile 2021 /PRNewswire/ -- LimaCorporate ottiene un altro importante risultato nello sviluppo della propria piattaforma digitale, creata per assistere i chirurghi nell'ottenimento di migliori risultati operatori attraverso un modello economico accessibile e sostenibile. Il progetto Smart SPACE è nato dall'acquisizione per obiettivi di TechMah Medical LLC, fondata nel 2014 dal Dr. Mohamed Mahfouz, Professore di Ingegneria Biomedica presso l'università del Tennesse.

Il 25 marzo 2021 il Dr. Shelden Martin ha portato a termine con successo la prima artroplastica totale di spalla a Scottsdale, Arizona, usando le piattaforme digitali Smart SPACE 3D Virtual Planner e Shoulder Cubit Guidance.

A conclusione dell'intervento, il Dr. Martin ha commentato, "Sono molto soddisfatto del risultato della nostra prima artroplastica totale di spalla con Smart SPACE Cubit Guidance. Sono rimasto piacevolmente stupito dall'integrazione efficiente e senza interruzioni dello strumentario nel mio normale processo operatorio. Ci sono state minime modifiche rispetto all'abituale tecnica chirurgica che non hanno portato ad un aumento del tempo. Cosa ancora più importante, il posizionamento finale dell'impianto era in perfetto accordo con il piano preoperatorio specifico del paziente. Sono entusiasta per le promesse future di questa tecnologia unica nel suo genere."

Smart SPACE è la piattaforma digitale di proprietà LimaCorporate e include tecnologie innovative e una ricca serie di applicazioni di prossima realizzazione. Smart SPACE è un nuovo ambiente disegnato per potenziare le capacità del chirurgo e aumentare la prevedibilità dei risultati operatori, dando quindi al medico una maggiore tranquillità di esecuzione. In particolare, il Shoulder Cubit Guidance è disegnato per dare un tracciamento accurato dell'anatomia specifica del paziente e dello strumentario, eliminando le difficoltà e le interruzioni di una navigazione chirurgia prettamente visiva. Il Shoulder Cubit Guidance è complementare allo Smart SPACE 3D Virtual Planner, che è supportato da avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale sviluppati da TechMah Medical LLC. Lo Smart SPACE 3D Virtual Planner e lo Shoulder Cubit Guidance sono le innovative e fondamentali pietre miliari dell'ecosistema Smart SPACE.

Questa pionieristioca piattaforma digitale è pensata per permettere ai chirurghi di sviluppare un piano preoperatorio completo attraverso lo Smart SPACE 3D Virtual Planner e di eseguirlo precisamente utilizzando una combinazione di 3D Positioner specifici per il paziente e il Cubit Guidance System con i suoi sensori a tecnologia di proprietà. I chirurghi ricevono quindi feedback in tempo reale sul posizionamento dello strumentario e dell'impianto, mantenendo al contempo l'abituale assetto del paziente e della sala operatoria. Lo Smart SPACE Shoulder System è attualmente in Rilascio Controllato negli Stati Uniti e in Europa. Il lancio è previsto negli ultimi mesi del 2021.

Luigi Ferrari, CEO di LimaCorporate, ha commentato: "Il completamento della prima chirurgia con il Shoulder Cubit è un importante passo nella trasformazione digitale di LimaCorporate e marca la conclusione della prima fase del piano d'azione Smart SPACE. Sono entusiasta per l'impatto positivo che questa tecnologia senza precedenti avrà nella vita quotidiana dei chirurghi e soprattutto dei pazienti."

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda ortopedica globale focalizzata su innovazione digitale e impianti personalizzati al servizio della cura del paziente. Le soluzioni tecnologiche e all'avanguardia sviluppate dall'azienda sono a disposizione dei chirurghi per migliorare l'esito operatorio su pazienti sottoposti a sostituzione articolare.

L'obiettivo principale di LimaCorporate è fornire ai chirurghi soluzioni ortopediche ricostruttive e su misura per migliorare la qualità della vita dei pazienti e restituire loro la gioia del movimento.

L'azienda ha sede in Italia e opera direttamente in oltre 20 paesi nel mondo. LimaCorporate offre impianti primari e di revisione per le grandi articolazioni e soluzioni complete per le estremità, inclusa la fissazione.

A proposito di TechMah Medical LLC

TechMah Medical è un'azienda tecnologica focalizzata nel fornire soluzioni ortopediche. Creiamo applicazioni innovative progettate per migliorare l'esperienza del paziente e del medico attraverso il processo di sostituzione delle articolazioni. Il nostro team, basato a Knoxville in Tennessee, è composto da scienziati e ingegneri orientati a migliorare la qualità e l'efficienza attraverso la customizzazione.

Per ulteriori informazioni su LimaCorporate si prega di visitare www.limacorporate.com

Limacorporate spa

Via Nazionale, 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine – Italy

t: +39 0432 945511

e.: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg





Link correlati

http://www.limacorporate.com



SOURCE Limacorporate S.p.A.