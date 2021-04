LimaCorporate annonce la réussite de la première arthroplastie totale de l'épaule réalisée à l'aide du système de guidage peropératoire Smart Space Cubit

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- LimaCorporate franchit une étape importante dans le développement de sa plateforme numérique conçue pour aider les chirurgiens à obtenir de meilleurs résultats avec un modèle économique accessible et durable, suite à l'acquisition par étape de TechMah Medical LLC. TechMah Medical LLC a été fondée par le Dr Mohamed Mahfouz, professeur de génie biomédical à l'Université du Tennessee, en 2014.

Le 25 mars 2021, Shelden Martin, MD, a réalisé avec succès la première arthroplastie totale de l'épaule à Scottsdale en Arizona, en utilisant le planificateur virtuel 3D Smart SPACE et la plateforme numérique du système de guidage Shoulder Cubit. À l'issue de l'intervention, le Dr Martin a déclaré : « Je suis très heureux que notre première arthroplastie de l'épaule utilisant le système de guidage Smart SPACE Cubit se soit extrêmement bien déroulée. J'ai été impressionné par l'intégration transparente et efficace de l'instrumentation dans mon rythme habituel d'intervention, ce qui n'a entraîné que des écarts minimes par rapport à la technique habituelle et aucun temps d'intervention supplémentaire. Plus important encore, le positionnement final du composant correspondait précisément à notre plan chirurgical préopératoire spécifique au patient. Je suis très enthousiaste quant aux promesses d'avenir de cette technologie unique. »

Smart SPACE est la plateforme numérique de LimaCorporate. Elle est dotée d'une technologie novatrice et d'un riche éventail d'applications en pleien évolution. Smart SPACE est un nouvel environnement conçu pour permettre au chirurgien d'améliorer la prévisibilité des résultats en chirurgie et d'assurer ainsi la tranquillité d'esprit du médecin. En particulier, le système guidage Shoulder Cubit est conçu pour fournir une anatomie précise et un suivi des instruments sans les difficultés et les perturbations de la navigation chirurgicale optique. Le système de guidage Shoulder Cubit est le complément parfait du planificateur virtuel 3D Smart SPACE, qui est alimenté par des algorithmes IA avancés, développés par TechMah Medical, LLC. Le planificateur virtuel 3D de Smart SPACE et le système de guidage Shoulder Cubit sont des pierres angulaires innovantes et fondamentales de l'écosystème Smart SPACE.

Cette plateforme numérique pionnière est destinée à permettre aux chirurgiens de développer un plan préopératoire complet, grâce au planificateur virtuel 3D de Smart SPACE, et d'exécuter le plan avec précision en utilisant une combinaison de positionneurs 3D personnalisés pour le patient et le système de guidage Cubit avec sa technologie exclusive de capteurs . Les chirurgiens recevront un retour en temps réel concernant le positionnement de l'instrument et de l'implant, tout en maintenant la configuration souhaitée pour le bloc opératoire et le patient. Le système de guidage Shoulder Cubit de Smart SPACE est actuellement en phase de commercialisation contrôlée aux États-Unis et en Europe, et sa commercialisation définitive est prévue pour le quatrième trimestre 2021.

Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate, a déclaré : « La réussite de la première chirurgie guidée par le système Shoulder Cubit est une étape importante de la transformation numérique chez LimaCorporate et marque la fin de la première phase de la feuille de route de Smart SPACE. Je suis enthousiasmé par l'impact positif que cette technologie révolutionnaire aura dans la vie quotidienne de nos chirurgiens et de leurs patients. »

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une société orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, qui fait progresser les soins centrés sur les patients. Ses solutions technologiques pionnières sont mises en place pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats obtenus sur les patients grâce à la chirurgie de remplacement articulaire. Son principal objectif est de proposer des solutions orthopédiques reconstructives et sur-mesure aux chirurgiens, ce qui leur permet d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la joie du mouvement.

Basée en Italie, la société est présente dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

À propos de TechMah Medical LLC

TechMah Medical LLC est une société de technologie axée sur la distribution de solutions orthopédiques. Nous créons des applications innovantes conçues pour améliorer l'expérience du patient et du médecin tout au long du processus de l'arthroplastie. Basée à Knoxville dans le Tennessee, notre équipe de scientifiques et d'ingénieurs s'efforce d'améliorer la qualité et l'efficacité grâce à la personnalisation.

Pour de plus amples informations sur la société, veuillez consulter le site : www.limacorporate.com.

Limacorporate spa

Via Nazionale, 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine — Italie

Tél : +39 0432 945511

Courriel : [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg

Related Links

http://www.limacorporate.com



SOURCE Limacorporate S.p.A.