L'INDAGINE SULLA PADRONANZA DELL'INGLESE NEL MONDO RIVELA L'AUMENTO DEL DIVARIO DI GENERE E IL CALO DELLE COMPETENZE TRA I GIOVANI

OLANDA, SINGAPORE E AUSTRIA GUIDANO ANCHE QUEST'ANNO LA CLASSIFICA 2023 E L'ITALIA? INSIEME ALLA SPAGNA SUPERA ANCORA LA FRANCIA

MILANO, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- EF Education First (EF) pubblica oggi l'edizione 2023 dell'Indice di Conoscenza dell'Inglese (EF EPI), il più ampio rapporto internazionale sulle competenze linguistiche di 2,2 milioni di persone non di madrelingua, in 113 Paesi e regioni, rivelando un preoccupante declino negli ultimi cinque anni da parte dei giovani e un crescente divario di genere.

"L'indice di quest'anno fotografa un'illusoria stabilità globale, in cui la padronanza generale dell'inglese rimane più o meno la stessa, mentre la realtà rivela che i progressi di alcuni Paesi sono compensati dal declino di altri", ha dichiarato Kate Bell, autrice dell'EF EPI. "L'inglese è essenziale per condividere le prospettive e stimolare la comprensione e, in quanto lingua ponte, esso si trova in una posizione unica per connettere le persone attraverso i confini. Per questo, per la prima volta, quest'anno abbiamo esaminato le tendenze della conoscenza dell'inglese nel tempo e contiamo di continuare a farlo anche in futuro."

L'EF EPI si basa sull'analisi dei dati relativi agli adulti che hanno sostenuto l'EF Standard English Test (EF SET), il test gratuito, utilizzato nel mondo da milioni di persone, scuole, aziende e governi per test su larga scala.

Alcuni aspetti evidenziati dall'EF EPI 2023:

La conoscenza dell'inglese da parte dei giovani continua a diminuire (-89 punti dal 2015 tra i giovani di 18 – 20 anni), guidata da alcuni grandi Nazioni, tra cui l' India e l' Indonesia . Molti altri Paesi, tra cui anche l'Italia, hanno registrato cali legati alla pandemia in questa fascia d'età, accelerando la tendenza mondiale.

(-89 punti dal 2015 tra i giovani di 18 – 20 anni), guidata da alcuni grandi Nazioni, tra cui l' e l' . Molti altri Paesi, tra cui anche l'Italia, hanno registrato cali legati alla pandemia in questa fascia d'età, accelerando la tendenza mondiale. La competenza della forza lavoro è in crescita. In tutto il mondo questi progressi sono stati fatti durante il periodo della pandemia (+20 punti per gli adulti sopra i 30 anni tra il 2020 e il 2021), ma molte tendenze nazionali indicano un miglioramento costante già dal 2015.

In tutto il mondo questi progressi sono stati fatti durante il periodo della pandemia (+20 punti per gli adulti sopra i 30 anni tra il 2020 e il 2021), ma molte tendenze nazionali indicano un miglioramento costante già dal 2015. Il divario di genere si sta ampliando , con l'inglese maschile in miglioramento (+14 punti) e quello femminile in calo (-19 punti dal 2014). Il divario di genere non è tuttavia uniforme, con 63 Paesi che raggiungono o sfiorano la parità di genere

, con l'inglese maschile in miglioramento (+14 punti) e quello femminile in calo (-19 punti dal 2014). Il divario di genere non è tuttavia uniforme, con 63 Paesi che raggiungono o sfiorano la parità di genere L'Italia scende al 35° posto della classifica , a parimerito con Spagna e Moldavia, superata da Georgia , Bielorussia e Ghana… Unica soddisfazione, superiamo di 7 posizioni i cugini francesi!

, a parimerito con Spagna e Moldavia, superata da , Bielorussia e Ghana… Unica soddisfazione, superiamo di 7 posizioni i cugini francesi! Il Friuli-Venezia Giulia torna al vertice della classifica italiana, mentre Padova è la città dove si parla l'inglese migliore.

Il rapporto EF EPI può essere scaricato da https://www.ef-italia.it/epi.

EF Education First è stata fondata in Svezia nel 1965, con la missione di aiutare le persone ad aprirsi al mondo grazie all'educazione e organizza percorsi di arricchimento culturale attraverso corsi di lingua, viaggi studio e programmi di formazione accademica in oltre 100 Paesi.

