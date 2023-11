DE WERELDWIJDE ENGLISH PROFICIENCYINDEX ONTHULT EEN GROEIENDE TREND VAN DE GENDERKLOOF TEN NADELE VAN NEDERLANDSE VROUWEN

NEDERLAND STAAT VOOR DE 5e KEER OP #1 IN EF'S GLOBAL ENGLISH PROFICIENCY RANKING – MAAR VOOR HOELANG NOG?



WAT GEBEURT ER MET HET ENGELSE NIVEAU VAN DE NEDERLANDSE JONGEREN?

AMSTERDAM, 8 november 2023 /PRNewswire/ -- EF Education First (EF) heeft vandaag de 2023-editie van de EF English Proficiency Index (EF EPI) gepubliceerd, het grootste internationale onderzoek naar de Engelse vaardigheden van volwassenen. De index, berekend op basis van de testresultaten van 2,2 miljoen niet-moedertaalsprekers van het Engels in 113 landen en regio's, laat een zorgwekkende daling zien in de Engelse taalvaardigheid van jongeren in de afgelopen vijf jaar en een groeiende genderkloof.

The EF English Proficiency Index is an annual ranking of countries and regions by English skills

"De EPI van dit jaar oogt alsof het Engels wereldwijd ongeveer hetzelfde gebleven is, maar er zijn regionaal grotere verschillen door winsten in bepaalde regio's en verliezen in andere", zegt EF EPI-auteur Kate Bell. "De Engelse taal bevindt zich in de unieke positie als verbindende taal om mensen over de hele wereld te verenigen, omdat taal essentieel is om begrip te creëren en perspectief te delen. Dit jaar is voor het eerst het trendrapport verschenen, in de komende jaren zullen we het onderzoek naar de trends in de Engelse taalvaardigheid voorzetten."

De EF EPI is gebaseerd op testscores van de EF Standard English Test (EF SET), die wereldwijd wordt gebruikt door individuen, scholen, bedrijven en overheden voor grootschalige tests. Voor het 5e jaar op rij behoudt Nederland de #1 positie in EF's Global English Proficiency Ranking.

De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

De Engelse taalvaardigheid van jongeren blijft dalen (-40 punten bij Nederlandse jongeren 18- tot 20-jarigen sinds 2015). Veel meer landen ondervonden dalingen tijdens de pandemie, waardoor de wereldwijde trend werd versneld. Ook Nederland is in lijn met deze wereldwijde trend, de oudste groep Nederlands kreeg +57 punten erbij, terwijl er bij de jongste groep Nederlanders een daling te zien was van -40.

(-40 punten bij Nederlandse jongeren 18- tot 20-jarigen sinds 2015). Veel meer landen ondervonden dalingen tijdens de pandemie, waardoor de wereldwijde trend werd versneld. Ook Nederland is in lijn met deze wereldwijde trend, de oudste groep Nederlands kreeg +57 punten erbij, terwijl er bij de jongste groep Nederlanders een daling te zien was van -40. De vaardigheid van werkenden neemt toe . Wereldwijd nam deze trend een versnelling tijdens de pandemie. (+20 punten voor volwassenen ouder dan 30 tussen 2020 en 2021).

. Wereldwijd nam deze trend een versnelling tijdens de pandemie. (+20 punten voor volwassenen ouder dan 30 tussen 2020 en 2021). De genderkloof wordt groter : het Engels van mannen verbetert (+14 punten) en dat van vrouwen daalt (-19 punten sinds 2014). Deze genderkloof is echter niet globaal terug te zien: 63 landen zijn op of nabij gendergelijkheid. In Nederland is dit helaas niet langer het geval. Historisch gezien was er altijd een kleine kloof tussen mannen en vrouwen, de laatste twee jaar is dit gat groter geworden. Mannen zijn stabiel gebleven maar de score van vrouwen in Nederland is gedaald.

: het Engels van mannen verbetert (+14 punten) en dat van vrouwen daalt (-19 punten sinds 2014). Deze genderkloof is echter niet globaal terug te zien: 63 landen zijn op of nabij gendergelijkheid. In Nederland is dit helaas niet langer het geval. Historisch gezien was er altijd een kleine kloof tussen mannen en vrouwen, de laatste twee jaar is dit gat groter geworden. Mannen zijn stabiel gebleven maar de score van vrouwen in Nederland is gedaald. Regionaal: In Nederland hadden de grotere steden altijd al een voorsprong in de regio, maar dit was geen groot gat. Overigens is dit gat het afgelopen jaar wel groter geworden. (-30 punten van 2016-2020, tot -50 punten op dit moment)

Het EF EPI-trendrapport kan worden gedownload.

EF Education First biedt cultureel onderwijs via taalcursussen, reizen, culturele uitwisseling en academische programma's in meer dan 100 landen. De missie van EF, opgericht in Zweden in 1965, is het openen van de wereld door middel van onderwijs.

