Lo studio multicentrico internazionale FAST II conferma l'elevata accuratezza diagnostica della tecnologia CAAS vFFR di Pie Medical Imaging

Nello studio FAST II, sotto la guida di primari ricercatori - Joost Daemen, MD, PhD e Kaneshka Masdjedi (MD) - sono stati inclusi 334 pazienti, in 6 centri su 3 continenti: Erasmus Medical Center (NL), CHU Lille (FR), Herzzentrum Dresden (DE), Centro Cardiologico Monzino (IT), Tokyo University Medical Center (JP) e Columbia University Medical Center (USA).

"Nello studio FAST II - ha affermato Joost Daemen MD, PhD - abbiamo confermato che vFFR, calcolato utilizzando CAAS vFFR, ha un'elevata precisione diagnostica per rilevare FFR ≤ 0,80 in un contesto multicentrico internazionale. vFFR è uno strumento accurato, veloce e facile da usare per valutare la fisiologia coronarica".

I risultati di FAST II confermano quanto emerso nei precedenti studi FAST I e FAST Extend che mostrano un'elevata accuratezza diagnostica per stimare la significatività della lesione e aprono la strada a una più ampia adozione della valutazione fisiologica della lesione in routine.

"Grazie a queste pubblicazioni e studi, PMI si impegna a continuare a sviluppare soluzioni innovative per consentire una migliore e più efficiente assistenza ai pazienti. Vogliamo ringraziare tutti i siti partecipanti e gli autori per il loro eccezionale lavoro e siamo orgogliosi di questa collaborazione " - ha affermato René Guillaume, amministratore delegato di PMI.

Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging BV, con sede a Maastricht (Paesi Bassi), è leader mondiale nell'analisi e visualizzazione di immagini cardiovascolari e gestisce la vendita in tutto il mondo delle linee di prodotto CAAS e 3mensio. PMI e 3mensio Medical Imaging fanno parte del Gruppo Esaote, leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software di gestione del processo diagnostico. Ulteriori informazioni su PMI sono disponibili su www.piemedicalimaging.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1511581/PMI__Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1511580/CAAS_for_press_release.jpg

SOURCE Pie Medical Imaging