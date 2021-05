L'essai multicentrique international FAST II confirme la haute précision diagnostique de la solution CAAS vFFR de Pie Medical Imaging

Dans l'essai FAST II, sous le leadership des principaux chercheurs Joost Daemen, MD, PhD et Kaneshka Masdjedi (MD), 334 patients ont été inclus dans 6 centres sur 3 continents : le Centre médical Érasme (Pays-Bas), le CHU de Lille (France), Herzzentrum Dresde (DE), le Centro Cardiologico Monzino (Italie), le Centre médical de l'université de Tokyo (Japon) et le Centre médical de l'université de Columbia (États-Unis).

« Dans l'essai FAST II », a déclaré Joost Daemen, MD, PhD, chercheur principal, « nous avons confirmé que la vFFR telle que calculée à l'aide de CAAS vFFR possède une haute précision diagnostique pour détecter une FFR ≤ 0,80 dans une configuration multi-centrique internationale. vFFR est un outil précis, rapide et facile à utiliser pour évaluer la physiologie coronaire. »

Les résultats de FAST II confirment les conclusions des études précédentes FAST I et FAST Extend, démontrant une haute précision diagnostique pour estimer l'importance des lésions et ouvrant la voie à une adoption plus large de l'évaluation physiologique des lésions dans la pratique courante.

« Avec ces études et publications, PMI est déterminée à poursuivre le développement de solutions innovantes afin d'apporter aux patients des soins de meilleure qualité et plus efficaces. Nous souhaitons remercier tous les auteurs et sites participants pour leur travail exceptionnel et sommes fiers de cette coopération », a déclaré René Guillaume, directeur général de PMI.

À propos de Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging BV est un leader mondial de l'analyse et de la visualisation d'images cardiovasculaires basé à Maastricht (Pays-Bas), organisant les ventes mondiales des gammes de produits CAAS et 3mensio. PMI et 3mensio Medical Imaging font partie du Groupe Esaote, leader dans le secteur des équipements biomédicaux, en particulier dans les domaines de l'échographie, de l'IRM dédiée et de l'informatique médicale. Pour tout complément d'information sur PMI, veuillez consulter le site www.piemedicalimaging.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1511581/PMI__Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1511580/CAAS_for_press_release.jpg

