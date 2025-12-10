MINISO inaugura il primo negozio italiano di giocattoli da collezione in Corso Buenos Aires a Milano Italia - Italiano USA - English MINISO 10 dic, 2025, 19:52 GMT Condividi articolo Condividi articolo MILANO, 10 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 6 dicembre MINISO ha ufficialmente inaugurato il primo negozio di giocattoli da collezione in Italia, presentando il nuovo concept in Corso Buenos Aires a Milano. Situato in una delle vie dello shopping più frequentate e famose di Milano, il nuovo negozio offre uno spazio dedicato a una categoria che sta rapidamente guadagnando terreno tra i giovani consumatori. L'apertura consacra MINISO come la nuova destinazione di Milano per scoprire creazioni IP globali, oggetti da collezione autentici ed esperienze di vendita al dettaglio immersive. Continue Reading

Shoppers browse and select products inside the MINISO store
Crowds of enthusiastic shoppers attended the grand opening of MINISO's new store in Milan
MINISO's new store on Corso Buenos Aires, featuring its proprietary IP, YOYO

Ubicato nel vivace centro di Corso Buenos Aires, il negozio gode di un traffico pedonale costante e di un mix di negozi di moda che attraggono sia gente del posto che turisti. Il comodo accesso dalla stazione centrale di Milano e la vicinanza ai principali punti di riferimento della città creano l'ambiente ideale per un concept radicato nella creatività, nel design e nell'espressione ludica.

All'interno del negozio, oltre 200 prodotti selezionati sono esposti sugli scaffali, dalle popolari blind box con pupazzetti e altre blind box a tema, fino ai peluche e ai ciondoli per borse. La selezione riunisce alcuni dei titoli IP concessi in licenza più ricercati dalla Cina e da tutto il mondo, tra cui i preferiti dai fan della Disney, come Toy Story e Stitch, nonché i personaggi Sanrio, gli Orsetti del Cuore e One Piece. Tra gli elementi di spicco del lancio, la collezione a tema Zootropolis di MINISO ha fatto la sua prima apparizione in Italia, con una gamma completa di prodotti tra cui peluche in vinile, blind box da collezione, ciondoli a tema e accessori. La gamma completa offre agli appassionati l'opportunità di esplorare e collezionare in un'unica soluzione, rivolgendosi sia ai consumatori occasionali che ai fan più accaniti.

Il design del negozio arricchisce ulteriormente l'esperienza, con una sorprendente tavolozza di colori blu e giallo che crea un'atmosfera luminosa, moderna ed energica. Una gigantesca riproduzione di Stitch trasforma la vetrina in un punto di riferimento visivo inconfondibile. All'interno, una grande installazione dell'IP di riferimento di MINISO, YOYO, caratterizza l'ambiente, insieme a zone a tema dedicate ai personaggi di tendenza. La sezione a tema Zootropolis, progettata con dettagli divertenti e sfondi adatti a scattare delle foto, è diventata rapidamente un'attrazione molto gettonata e ha scatenato una condivisione attiva sui social.

Il giorno dell'inaugurazione ha attirato più di trecento fan, che si sono presentati in anticipo, spinti dalle borse omaggio in edizione limitata, dagli sconti esclusivi e dalle interazioni in loco. L'elevata affluenza ha reso il nuovo negozio un punto di riferimento immediato del quartiere e ha suscitato un notevole coinvolgimento tra i giovani consumatori.

Oltre alla sua presenza nel settore retail, il negozio segna un passo importante per la categoria dei giocattoli da collezione in Italia. Con il crescente interesse per gli oggetti da collezione relativi alla cultura pop, i giovani consumatori si rivolgono sempre più a spazi fisici che offrono più di una semplice esperienza di acquisto transazionale. Il negozio MINISO di Milano affronta questo cambiamento offrendo un ambiente che integra scoperta del prodotto, narrazione visiva e connessione emotiva, grazie a un luogo in cui i fan possono esprimere i propri interessi, condividere esperienze e provare l'emozione di scartare e scoprire nuovi oggetti da collezione. Con questa strategia, il marchio desidera approfondire il suo legame con i consumatori della Generazione Z, per i quali i giocattoli da collezione spesso fungono sia da espressione personale che da punto di contatto sociale.

Dal suo ingresso sul mercato italiano nel 2021, MINISO ha accelerato la sua espansione, sviluppando una presenza a livello nazionale con quasi 70 negozi in tutta Italia, tra cui quelli del Centro Commerciale Fiordaliso (Rozzano), del Centro Commerciale Fiumara (Genova), del Parco Commerciale DaVinci (Roma) e del Centro Commerciale TO DREAM (Torino). In tutta Europa, il marchio ha raggiunto i 337 negozi entro la fine di settembre 2025, consolidando ulteriormente la sua posizione nei principali mercati regionali.

Guardando al futuro, MINISO prevede di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Italia. Sono previsti nuovi flagship store con spazi più ampi e concept migliorati in città come Milano, Roma, Firenze e Torino. L'obiettivo di queste nuove sedi è quello di offrire esperienze del brand più ricche, offrendo al contempo ai consumatori italiani una gamma più ampia di prodotti di design, di alta qualità e a prezzi accessibili.

